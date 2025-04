Manuel Toharia: «No se puede ser culto si no se sabe de ciencia como de literatura»

Olga Esteban Oviedo Jueves, 10 de abril 2025, 19:57 | Actualizado 20:08h. Comenta Compartir

Tiene 80 años, está en tratamiento contra un cáncer desde hace un año, ha visto morir a un nieto de once años por culpa de esa misma enfermedad. Porque, no cabe duda, «la vida es una enfermedad mortal, el problema es saber cuándo». Toca el piano todos los días, un par de horas y piensa vivir por encima de los 82 años, esperanza de vida actual hoy en España. Manuel Toharia, divulgador y científico, conserva el humor y la pasión por ayudar a que todos comprendamos al menos una parte de aquello que nos parece incomprensible. Hoy ha ofrecido una charla en el acto de entrega de los premios del concurso de vídeos cortos VisualizAACI 2025, de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.

Dice Toharia que su mayor logro es precisamente haber conseguido «que alguna persona que pensara que la ciencia era eso aburrido y difícil que veíamos en el cole y en la universidad se haya dado cuenta de que es apasionante y extraordinaria». Y de la que todos deberíamos saber. «La cultura científica es como la literaria o la artística. La ciencia también es cultura. No se puede ser culto si no se sabe lo mismo de ciencia que de arte y literatura», ha dicho ante miembros de la Academia y estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional que han participado en el concurso de vídeos.

Y esa cultura científica, defiende Toharia, hay que divulgarla en la televisión, en Tik Tok, en Youtube, adaptándose al lenguaje audiovisual. Hay que valerse del humor. De la ciencia ficción, también, de la «imaginación portentosa» de Julio Verne y las historias que cuenta 'Star Trek', por más que la mítica serie cometiera varios «errores de bulto». Entre ellos, aquella velocidad interlumínica imposible de alcanzar. Porque por más que la ciencia ficción, de la que se ha mostrado partidario, parte de la base de que «hay cosas que ahora no se pueden hacer, pero ya se podrá», lo cierto es que no es cierto: «Hay cosas que no se podrán nunca». Cree Toharia, por ejemplo, que la posibilidad de contactar con vida inteligente «es muy reducida».

Y defiende la necesidad de tener cultura científica «para que no te engañen». Para que tengas argumentos contra los bulos. Para que sepas que las vacunas han salvado cientos de millones de vidas, como la del propio Toharia, gracias a una vacuna contra la difteria que, en aquel momento, aún estaba a prueba. Para que nadie crea «unas hierbas» te pueden curar el cáncer. Para que tengamos claro que «la ciencia nos ayuda a morir más tarde y mejor». La cultura científica, dice, pasa por esas cuestiones, no «por saberse las leyes de Newton«. Pasar por »tener espíritu crítico, porque las cosas no se creen, se demuestran. Y una sociedad con gente más informada, que piensa, discute y contrasta es una sociedad más culta Y si es más culta, es más libre y tiene una democracia de más calidad«.

¿Un museo de la ciencia para Asturias?

Y para que todo el mundo lo sepa ha defendido cuantas iniciativas divulgativas sean posibles. Y ha pedido una para Asturias que aún le falta: un museo de la ciencia interactivo, deseo al que se ha unido también el presidente de la Academia, Mario Díaz.

Por todo ello, ha dicho Manuel Toharia, hay que olvidarse de la vieja muletilla de ... «es que yo soy de letras».

Tras la charla ha llegado la entrega de premios. Los vídeos debían basarse en los artículos científicos publicados en la revista de la Academia. A saber: 'El enlace químico: intrahistoria de un concepto emergente?, 'Materiales del futuro: el impacto de la Nanotecnología y la revolución del Grafeno', '¿La Ciencia con datos sin Estadística? ¡No, por favor! La Estadística está, y seguirá, muy viva' y 'La evolución cultural y del medio ambiente en el proceso evolutivo humano'.

En la categoría de tercero y cuarto de la ESO ha resultado ganador el grupo del IES Roces de Gijón, por su vídeo sobre el enlace químico. En la categoría de Bachillerato, el IES Galileo Galilei de Navia, por su trabajo sobre la estadística y la ciencia. Y en FP, 'El mundo simbólico', del IES Pando de Oviedo. Han recibido accésits el CIFP de Langreo; Martina Ania González, del colegio Palacio de Granda y Julio Velasco García.