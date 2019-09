El Ayuntamiento capturará a la piara de jabalíes que se pasea por Salinas Niños y mayores observan a los jabalíes en el parque de La Deva de Salinas. / LVA Se trabajará junto a una asociación especializada para atraer a los animales con la colocación de comederos en sus vías de entrada a la localidad SHEYLA GONZÁLEZ SALINAS. Martes, 3 septiembre 2019, 00:08

El Ayuntamiento de Castrillón será el que se encargue finalmente de dar captura a la familia de jabalíes que se pasea por Salinas. El concejal de Medio Ambiente, Iván López, se reunió ayer con el director general de Biodiversidad, Manuel Calvo, así como con los representantes de Caza y Pesca y de varias asociaciones especializadas para estudiar las diferentes alternativas para llevar a cabo el dispositivo que les permita sacar a los animales del entorno urbano.

«Debemos hacerlo nosotros porque están en un núcleo urbano, pero para ello necesitamos el visto bueno de la consejería», indicó el concejal Iván López. Hoy se pedirá la pertinente autorización a la Consejería de Medio Ambiente, que ostenta las competencias en cuanto a animales salvajes, para poder intervenir y poner en marcha el operativo de la manera más rápida posible.

Se barajaban dos opciones para lograr llamar la atención de los jabalíes y así poder capturarlos. Una era mediante empresas especializadas y la instalación de trampas, y la segunda atrayéndolos con comida, que parece ser la elegida por el Consistorio. «Se trabajará con una asociación especializada en estos trabajos. Se instalarán unos comederos especiales en las principales vías de acceso de los animales a Salinas», explicó el concejal de Medio Ambiente.

Para ello ya se ha elaborado un informe por los guardas del Principado en el que se han estudiado los recorridos habituales de los animales hasta llegar a las zonas más pobladas de Salinas y así determinar las principales vías por las que acceden, que son habitualmente La Vegona y el pinar. «Nos han dejado el plan de actuación de Oviedo para ver sus directrices y poder iniciar el nuestro. Personalmente pregunté por la opción de capturar a la familia de jabalíes y soltarlos en otro punto, pero no es posible», comentó el edil socialista.

Los técnicos y representantes de la asociación se reunirán los próximos días para visitar la zona e inspeccionar los hábitos de los jabalíes antes de instalar los comedores. «Aunque el informe de los guardas viene todo detallado es mejor verlo 'in situ' y así analizar todas las variables», explica el concejal.

Desde el equipo de gobierno quieren volver a transmitir tranquilidad a los vecinos e insisten en que «todo esto se está llevando a cabo de la manera más rápida posible porque lo prioritario es la seguridad. Ahora mismo son pequeños, pero crecerán, y en cualquier momento pueden desencadenar algún problema, sobre todo en relación al tráfico», destacó López.

Mientras se ejecuta la captura de los ejemplares, que llevan paseando por Salinas desde hace días, el Ayuntamiento prepara un bando, que será colgado también en la página web, con una serie de normas a tener en cuenta en este caso. «Recalcamos que son animales salvajes y por ello no debemos hacerles caso, no se deben tocar ni mucho menos darles de comer, es por seguridad, no queremos que haya ningún problema», puntualizó Iván López.