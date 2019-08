La búsqueda de la joven que cayó al mar en Castrillón se amplía hasta El Musel

Tercer día de búsqueda de Dévora Salas, la joven de Luanco que cayó al mar en la madrugada del lunes cuando estaba pescando en Castrillón junto a su pareja, Borja Ovies. El dispositivo de rastreo, que seguirá por tierra, mar y aire, se amplía hoy desde la zona de Arnao hasta El Musel.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), «debido a las condiciones del mar y la escasa visibilidad», hoy no esta prevista la participación de los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) de la Guardia Civil que «previsiblemente, intentarán de nuevo mañana, si la meteorología lo permite, realizar inmersiones en la zona donde se vio por última vez a la desaparecida».

En el dispostivo de este miércoles participarán una embarcación de Salvamento Marítimo y la patrullera de la Guardia Civil, además de la lancha de la ERIE Acuática de Cruz Roja si el estado de la mar lo permite. También se cuenta con la intervención de la moto acuática del personal del salvamento en playas de Castrillón. Desde el aire, rastrearán la costa, por turnos, el helicóptero de Salvamento Marítimo y el de Bomberos de Asturias. En tierra trabajarán, junto al Jefe de Zona, efectivos de Bomberos de los parques de Avilés y Pravia, y agentes de la Policía Local y Guardia Civil.

Todo ocurrió el lunes hacia las dos y media de la madrugada. Según relató ayer Borja, un fuerte golpe de mar les arrastró a ambos y levantó contra las piedras. Se encontraban en el Pical, en la punta más extrema del acantilado de Arnao. «Nos pilló por sorpresa. Yo tuve la suerte de que me agarré y no caí abajo. A ella la arrastró y no pudo hacer nada», afirmó.

Ovies pudo ver a su pareja en el mar durante unos instantes gracias al frontal de luz que llevaban. Pero, con la llegada de nuevas olas, al final la perdió de vista. «Subí corriendo para llamar porque el teléfono lo llevaba ella en una riñonera», explicó. Le ayudó un hombre, que había acudido con ambos a Arnao pero que no había bajado a pescar en ese momento. Desde entonces, sigue las intensas labores de rastreo del litoral que se desarrollan por tierra, mar y aire.