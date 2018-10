Incuna tramita que la cultura del azabache sea declarada Bien de Interés Cultural La entidad organiza unas jornadas especializadas en la Fundación Cardín para debatir su importancia para la región ALICIA G.-OVIES VILLAVICIOSA. Miércoles, 17 octubre 2018, 00:38

La Asociación de Patrimonio Industrial (Incuna) ha iniciado los trámites correspondientes para lograr que la cultura del azabache sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC). La entidad ha solicitado a la Consejería de Cultura del Principado la incoación del expediente en calidad de patrimonio inmaterial. La iniciativa centrará este fin de semana el primer encuentro organizado por el colectivo en la sede de la Fundación Cardín, en Villaviciosa, bajo el título 'La cultural del azabache. Un patrimonio inmaterial ligado al camino de Santiago en Asturias'.

Incuna destaca la importancia comercial y económica de la azabachería, la cual ha estado presente en el Principado a lo largo de toda la historia, «convirtiéndose en una de las artesanías más relevantes de la región».

Destacan, en concreto, su especial vinculación con el Camino de Santiago, que convierte a este mineral «en un patrimonio no solo regional, sino de interés universal. Incluye tradiciones heredadas del pasado, así como usos rurales y urbanos contemporáneos de diversos grupos culturales». Sobre ello hablará un representante de la plataforma online en inglés 'Where is Asturias' durante la jornada del viernes, que arrancará a las 10.30 horas con una presentación por parte del alcalde, Alejandro Vega.

Después le tocará el turno a Ignacio Valdés, en representación de Incuna, quien presentará el programa del encuentro. Le seguirá la conferencia inaugural a cargo del economista Ángel Cardín. La asociación también contará con la presencia del arqueólogo Rogelio Estrada, quien recordará las huellas del azabache en Asturias y, en concreto, en Villaviciosa. Por la tarde, intervendrán Pedro Villanueva (Asociación Acebache), Valentín Monte (escritor) y diferentes representantes de las administraciones públicas.

El encuentro continuará el sábado con una salida para recorrer un tramo del Camino de Santiago y la ruta del azabache. Los participantes visitarán el entorno de una de las minas de Oles.