Medio centenar de bandas de rock competirán en ParqueAstur por tocar en el club The Cavern

Medio centenar de bandas de rock asturianas competirán en el ParqueAstur por dar un concierto en el club The Cavern, en Liverpool. Lo harán en el marco del concurso musical Asturock, que organiza la asociación Hope to be There en colaboración con el centro comercial y el Ayuntamiento de Corvera y que fue presentado oficialmente ayer.

Esa ansiada actuación será el premio para la mejor propuesta musical de entre todas. Los grupos participantes iniciarán la fase previa este sábado con los tres primeros conciertos, que correrán a cargo de B-suite, Triple Malta y The Subs, que estarán acompañados por Los Cómodos, como banda invitada. Esta actuación y todas las demás de la fase comenzarán a las ocho y media de la tarde y el acceso es gratuito. Se llevarán a cabo en el escenario de Plaza Corvera del centro comercial.

De esta primera fase saldrán como semifinalistas diez grupos, que deberán actuar ante un jurado que será el que determine que cuatro son los finalistas. La gala para elegir al ganador de la edición se celebrará en El Llar de Las Vegas, en marzo.

El ganador actuará en el sexto concierto que organizará The Hope to be There en The Cavern el 24 de mayo de 2020. «La banda podrá darse a conocer allí junto a otros tres grupos. En Liverpool ya saben ubicar Asturias y, gracias a este concurso, el próximo año también Corvera», resaltó Chus García, responsable de la asociación. Otro de los premios será la contratación por parte del Ayuntamiento de Corvera para actuar en la próxima edición del festival Rockverafest, enmarcado en las fiestas del concejo.