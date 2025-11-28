«La política fiscal de Madrid es injusta con los madrileños y con las demás regiones»

Emilio Delgado (Madrid, 1976), portavoz adjunto de Más País Madrid, participa hoy (19 horas, Escuela de Comercio de Gijón) junto con la exdiputada de Podemos ... Lorena Gil en un encuentro organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa bajo el título 'Asturias-Madrid sin pagar peaje'.

–Además del peaje del Huerna, también nos separa la política fiscal. ¿Hace Madrid dumping fiscal?

–Madrid tiene una política fiscal injusta, no sólo para los madrileños, sino para el resto de regiones. El PP, pese a envolverse en la bandera de España, actúa de forma nada patriótica. Su fiscalidad se sustenta en perdonar cada año más de 5.000 millones a grandes fortunas. Eso es injusto respecto a otras comunidades que sí recaudan con normalidad y supone además una merma para los servicios públicos madrileños.

–La vivienda es un problema común, pero Asturias apuesta por declarar zonas tensionadas.

–El problema de la vivienda no se soluciona de la noche a la mañana, pero hay que desincentivar la demanda especulativa gravando a quienes tienen muchas viviendas y reduciendo impuestos a quienes compran su primera casa. También hay que generar oferta pública de forma permanente. Y entre otras medidas, declarar zonas tensionadas donde los alquileres se han disparado. Madrid ha decidido no hacerlo, privando a muchos madrileños de contener la escalada de precios. Es un error.

–Llegan las primeras universidades privadas a Asturias. ¿Complementarán a la pública o la perjudicarán?

–No conozco el caso de Asturias pero no se puede hablar de colaboración público-privada si se desguazan los sistemas públicos y se sustituyen por una multitud de universidades privadas que en muchos casos ni cumplen los requisitos para llamarse universidades. Es un proceso de degradación del espacio público para abrir negocio privado.

–La polarización política es general, pero en Madrid parece llevada al extremo. ¿Qué falla?

–En Madrid padecemos una derecha que se ha fusionado de facto con Vox. El perfil de Ayuso se parece más al de algunos dirigentes de Vox que del propio PP. No hablaría tanto de polarización como de una contraofensiva reaccionaria frente a los avances democráticos del 15M. Y el epicentro de esa reacción está en Madrid, y eso eleva el voltaje del debate político.

–Ayuso es un referente para el PP asturiano...

–Cualquier persona que quiera vivir en una sociedad democrática debería preocuparse si el modelo de Ayuso se exporta. Ella misma dice que apuesta por un modelo similar al de Florida: sin impuestos directos, basado en atraer a ricos y expulsar a la población hacia la periferia. Si ese es el modelo que se propone para Asturias, hay que frenarlo.

–El Supremo le ha dado la razón destituyendo al fiscal general...

–Estamos viendo actuar a un bloque reaccionario y una de sus patas está en el poder judicial. El juicio ha sido un espectáculo y además vemos relaciones impropias entre magistrados y acusaciones. Si antes la justicia había perdido imparcialidad, ahora está perdiendo incluso la apariencia de imparcialidad. Es gravísimo.

–¿Le veremos disputando el Gobierno de Madrid a Ayuso?

–Es una opción que estoy valorando muy en serio. Debo hablarlo con mis compañeros, pero gana peso y sí, me apetece mucho.

–En Asturias la coalición Convocatoria por Asturies funcionó y está en el Gobierno mientras en Madrid usted descarta coalición alguna. ¿No cree que sumar fuerzas ayuda?

– Más Madrid nació porque la izquierda no se tomó Madrid en serio durante décadas, pero cada territorio es distinto. Si en Asturias esa fórmula funciona, hay que apoyarla. En Madrid, lo que ha funcionado no han sido coaliciones, sino focalizar el cambio en el proyecto Más Madrid. Y eso también hay que consolidarlo.