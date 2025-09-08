El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Misa del Día de Covadonga y la entrega de medallas, en directo en EL COMERCIO
Mónica Oviedo, en el centro de la capital asturiana. Mario Rojas

Medallas de Asturias

Mónica Oviedo, presidenta de COCEMFE Asturia: la abogada tenaz de las personas con discapacidad

Hija Predilecta de Asturias, trabaja desde hace más de 20 años por la igualdad de oportunidades y lograr una sociedad inclusiva y sin barreras

Elena Rodríguez

Elena Rodríguez

Gijón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Ha vivido a ambos lados de la frontera. La que divide a quienes tienen garantizados derechos como el empleo, el transporte, la movilidad y a ... los que todavía dependen de la 'sensibilidad política' para lograrlo. Las secuelas de un accidente de tráfico cambiaron su vida a los 22 años. Pero siempre buscó la manera de continuar adelante, procurando que la nueva situación no la dejara atrás. «En ese momento, era importante seguir estudiando, que mi entorno no cambiara (familia, amistades, forma de vida...)», ha explicado a menudo Mónica Oviedo que, pese a tener apellido carbayón nació en Gijón hace 59 años.

