Ha vivido a ambos lados de la frontera. La que divide a quienes tienen garantizados derechos como el empleo, el transporte, la movilidad y a ... los que todavía dependen de la 'sensibilidad política' para lograrlo. Las secuelas de un accidente de tráfico cambiaron su vida a los 22 años. Pero siempre buscó la manera de continuar adelante, procurando que la nueva situación no la dejara atrás. «En ese momento, era importante seguir estudiando, que mi entorno no cambiara (familia, amistades, forma de vida...)», ha explicado a menudo Mónica Oviedo que, pese a tener apellido carbayón nació en Gijón hace 59 años.

Abogada y firme defensora de la igualdad de oportunidades, sus comienzos en el activismo fueron en UMA (Unión de Discapacitados de Asturias), a la que se asoció tras el accidente. En 2003, su entonces presidente, Mario García, la invitó a formar parte del comité ejecutivo y, poco después, García –que también estaba al frente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) en Asturias– la animó a dar el mismo paso.

En 2016, era la propia Mónica, que se considera 'pupila' de Mario, quien tomaba las riendas de COCEMFE, cargo en el que continúa y que compagina con la vicepresidencia del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad Asturias. Su trayectoria en el movimiento asociativo, con cargos también a escala nacional, es larga. En todo este tiempo, junto con las asociaciones, se ha volcado en conseguir «más derechos, más financiación, más proyectos, más y mejor calidad para las personas con discapacidad». En definitiva, en luchar por que tengan recursos, porque «hay gente que, por falta de ellos, no puede hacer su vida y eso es discriminación». Y en esa tarea «necesitamos a toda la sociedad». Es más, repite:«Con una sociedad inclusiva y sin barreras, no habría discapacidad».

Avances ha habido. Lo detallaba en una entrevista reciente: «La acción concertada (la realización de un servicio no económico por entidades del tercer sector mediante un acuerdo con la Administración), mejoras en accesibilidad, la puesta en marcha de Oficinas de Vida Independiente, el Centro de Atención Integral de Gijón ( con 21 residentes y centro de día)...».

Pero también queda por hacer. Garantizar una financiación estable y suficiente para las entidades del sector («porque somos quienes mejor conocemos las necesidades del colectivo»), la accesibilidad universal, mejorar las listas de espera para la valoración del grado de discapacidad y dependencia, contar con un parque de vivienda accesible, empleo y atención sociosanitaria en igualdad de oportunidades y figuras clave como el asistente personal son en los que pone el foco.

Reconocida Hija Predilecta de Asturias por toda esta labor, recalca que «las personas con discapacidad han de ser prioridad en la agenda política». Impulso por avanzar en una sociedad más equitativa no le falta.