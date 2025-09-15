15 distinciones, más que ningún año, para «lo mejor de Asturias»

Olga Esteban Gijón Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:25 | Actualizado 14:31h. Comenta Compartir

Cuando apenas han pasado unos días desde que Asturias entregara sus máximas distinciones de 2025, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy su propuesta para el próximo año. Una propuesta larga, más que nunca, que recoge cinco Medallas de Oro, número máximo que se puede conceder, además de cuatro Hijos Predilectos y seis Hijos Adoptivos. 15 nombres propios y de instituciones que representan «lo mejor de Asturias, de la que me siento orgulloso», ha dicho Adrián Barbón al dar a conocer la decisión.

Las Medallas no admiten debate, ya que su nombramiento depende del Consejo de Gobierno de forma directa. En cuanto al resto de distinciones, la propuesta es ahora remitida a la Junta General del Principado, donde se espera que sea aprobada. Con todo, esos quince nombres son imagen, defiende el presidente, de la «Asturias plural, unida, capaz de tender puentes», con representantes de la cultura, la inclusión, el deporte, la tradición, la Universidad y también la política.

Estos son los nombres y los motivos que ha esgrimido el Consejo de Gobierno para su elección.

Las Medallas de Oro

Real Oviedo

Ampliar

El club de fútbol celebra su centenario en 2026 y lo hará en primera división después de 24 temporadas. Fundado en la capital del Principado el 26 de marzo de 1926 por la unión del Real Stadium Club Ovetense y el Real Club Deportivo de Oviedo, en la actualidad cuenta con una potente cantera de más de 180 niños y con ocho equipos femeninos de fútbol base. El Real Oviedo Femenino también ha logrado ascender este año y ahora milita en Primera RFEF, la segunda categoría nacional.

Ha recordado Adrián Barbón que Vicente Álvarez Areces le concedió la Medalla de Oro al Sporting de Gijón en su centenario.

Asociación Emburria

Ampliar

. Esta entidad sin ánimo de lucro se fundó en el concejo de Cangas de Onís en 2002 con el objetivo de favorecer la plena inclusión social de las personas con diversidad funcional. Desde entonces, se ha convertido en una auténtica referencia en su campo. La organización ofrece servicios de apoyo desde los primeros años hasta la edad adulta, al tiempo que acompaña a las familias y busca recursos para facilitarles la vida cotidiana. Su propósito principal consiste en ayudar a cada persona con discapacidad a construir su propia identidad y alcanzar el bienestar en todos los ámbitos de la vida: educativo, social, familiar y laboral.

Joaquín Pixán

Ampliar

Tenor, gestor cultural y gran divulgador de la canción asturiana, nació en Cangas del Narcea y lleva más de cincuenta años dedicado a la música. Se formó en la Scala de Milán bajo la tutela de Alfredo Kraus y ha colaborado con artistas y poetas como Ángel González o Antonio Gamoneda. Cantante polifacético, ha grabado más de 35 discos, que abarcan desde la canción lírica clásica hasta innovadoras composiciones que fusionan poesía y música. Asturias siempre ha tenido un lugar destacado en la trayectoria de Pixán, que en sus obras ha dejado constancia de su defensa de la tradición y el patrimonio regionales.

Isidoro Nicieza

Ampliar

Periodista gijonés, desarrolló una carrera laboral de más de 40 años, mayoritariamente vinculada a la editorial Prensa Ibérica. Fue director de los diarios La Nueva España y El Faro de Vigo, así como director general de La Nueva España y de Contenidos del grupo. «Figura destacada del periodismo asturiano de los últimos años, persiguió siempre una información de calidad y con sensibilidad territorial. Se distinguió por su empeño en anticiparse, a veces contracorriente, a la hora de adecuar y conciliar el periodismo impreso con nuevos formatos digitales. De igual modo, siempre se preocupó de preservar tanto la independencia editorial como la pluralidad de los medios».

Nacho Fonseca

Ampliar

Maestro, especialista en filología, supo fomentar la enseñanza de la lengua asturiana a través de la música. En el curso 1987-1988 fundó el grupo Xentiquina en el Colegio Público Solvay-Lieres, en Siero, que ahora lleva el nombre de aquel coro infantil de gran éxito por el que pasaron más de 200 estudiantes. En un momento en el que apenas había materiales pedagógicos para el aprendizaje de la llingua asturiana, Fonseca utilizó cantares populares y composiciones propias para enseñar a su alumnado durante 25 años.

La Medalla de Asturias, ha recordado el presidente, se reserva para «premiar méritos verdaderamente singulares que concurren en personas o instituciones cuya importancia y trascendencia para los intereses generales de la comunidad les hagan acreedores del reconocimiento».

Hijos Predilectos

Juan Antonio Pérez Simón

Ampliar

El empresario y coleccionista de arte, nacido en Llanes y residente en México, ha mantenido un estrecho vínculo con su tierra natal. Fue presidente del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, es patrono de la Fundación Princesa de Asturias y forma parte de la Asociación de Amigos del Archivo de Indianos-Museo de la Emigración. También ha depositado importantes obras en el Museo de Bellas Artes.

Isidro Fernández Rozada

Ampliar

Nacido en San Martín el Rey Aurelio en 1943, fue fundador de Alianza Popular, presidente y secretario general del Partido Popular en Asturias, además de diputado y senador. En la actualidad preside el Instituto del Conocimiento para el Avance de Asturias, la organización que ha fundado como espacio de discusión y análisis para seguir contribuyendo al desarrollo de la comunidad.

Mari Luz Cristóbal Caunedo

Ampliar

Natural de Tineo, es una de las voces más respetadas y reconocidas de la música tradicional, especialmente de la asturianada. También ha participado activamente en la recuperación de la misa de gaita, declarada bien de interés cultural (BIC). Formó parte del Colectivu Etnográficu Muyeres y colaboró en la grabación del exitoso disco Tierra de Nadie, del gaitero José Ángel Hevia.

José Sierra Fernández

Ampliar

Político y sindicalista, fue alcalde durante 23 años de Grado, su concejo natal. Formó parte del Partido Comunista y de Izquierda Unida. Tras abandonar la política activa, sigue comprometido con la búsqueda del interés general y con la recuperación de la memoria democrática. En la actualidad, colabora en la identificación de restos de la fosa común de El Rellán, una de las mayores de Asturias.

Hijos Adoptivos

Paz Fernández Felgueroso

Ampliar

Abogada de formación y política, nació en San Sebastián, pero ha pasado la mayor parte de su vida en Asturias, donde ha sido docente, consejera, diputada, alcaldesa de Gijón y presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas. Fue la primera abogada que ejerció en Gijón y ocupó la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios de 1993 a 1996. Siempre ha destacado por su permanente defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres.

Saúl Craviotto

Ampliar

El piragüista leridano, residente en Asturias desde hace años, es el máximo medallista olímpico español, con seis metales. Compagina su faceta deportiva con su trabajo como policía nacional. Su extraordinario palmarés, que incluye títulos en campeonatos mundiales y europeos, constituye un ejemplo de superación para las generaciones más jóvenes del piragüismo, una disciplina con sólida tradición en Asturias.

Maruja Torres

Ampliar

La escritora y periodista Maruja Torres, natural de Barcelona, ha ganado los premios Planeta y Nadal y ha sido corresponsal de guerra en Líbano, Panamá e Israel. Atesora una larga y fructífera trayectoria en medios como El País, Fotogramas o Diario 16 y ha encontrado en Asturias un refugio y una segunda casa, concretamente en Oviedo/Uviéu, donde ahora pasa largas temporadas.

Yayoi Kawamura

Ampliar

Nacida en Osaka (Japón), es profesora titular del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, institución en la que se doctoró. Desde su llegada al Principado con una beca, en 1977, ha contribuido a estrechar los lazos académicos y culturales entre Japón y España, por lo que ha recibido la Orden del Tesoro Sagrado, una condecoración que otorga el emperador nipón.

Adolfo Rivas Fernández

Ampliar

La trayectoria del director de la Fundación Vinjoy, natural de Barakaldo, ha estado marcada por el compromiso social y la lucha contra las desigualdades. Doctor en Psicología, desde 1997 dirige una fundación que se ha convertido en un motor socioeducativo en Asturias para la integración de personas con sordera, discapacidad, riesgo de exclusión o trastornos de conducta.

Consuelo Martínez López

Ampliar

Nacida en Galicia, es catedrática de Álgebra de la Universidad de Oviedo, colabora con el gran matemático ruso Efim Zelmanov y ha realizado estancias de investigación en universidades como Oxford o Yale y en el KIAS de Corea del Sur. Entre otros galardones, ha recibido la medalla de la Real Sociedad Matemática de España y el premio Julio Peláez para mujeres destacadas en el campo científico.

La distinción de hijo adoptivo se reserva para quienes hayan destacado por sus servicios en beneficio de Asturias sin haber nacido en la comunidad.