La Misa del Día de Covadonga y la entrega de medallas, en directo en EL COMERCIO

Juan Cofiño y Adrián Barbón, en primera fila, durante la homilía de 2023. La última a la que acudió el presidente autonómico.

E. C. Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

ELCOMERCIO.es ofrece hoy en directo, a partir de las 12 del mediodía, la Misa del Día de Covadonga que presidirá el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en la basílica del santuario mariano cangués. La celebración eucarística será concelebrada, como cada año, por el abad de Covadonga, David Cueto, los canónigos y varios sacerdotes de la Diócesis asturiana.

En esta ocasión tampoco habrá representación del Gobierno asturiano, mientras que el presidente de la Junta General, el socialista Juan Cofiño, sí acudirá en representación del Parlamento regional.

A las 18 horas, ELCOMERCIO. es ofrecerá también la entrega de medallas.