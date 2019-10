Los médicos ven positivo financiar un fármaco contra el tabaco y piden más prevención

El 'Champix' tiene una tasade éxito cercana al 40%

Si no se fuma o no se conoce de cerca el problema de la adicción a la nicotina a través de un amigo o familiar, 'Champix' puede no sonar a nada. De lo contrario, este singular nombre seguro que se ha colado en más de una conversación. Así se llama el fármaco con el que han intentado dejar de fumar miles de españoles desde que saliese a la venta en 2007. Su alta tasa de éxito, cercana al 40%, ha hecho que desde la propia sanidad pública se haya recomendado y supervisado en pacientes fumadores que sueñan con dejarlo de una vez por todas. La diferencia ahora, según ha anunciado la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, es que el Estado lo financiará para que el fumador no deba pagar los alrededor de 200 euros que cuesta el tratamiento. Queda por decidir en qué porcentaje será subvencionado y cuánto costará en farmacia, una vez recetado. Una decisión que llegará en breve, según anunció la ministra.

El principio activo de 'Champix' es la vareniclina, que se administra por vía oral en forma de comprimidos. Su eficacia está basada su capacidad de aliviar los síntomas del ansia de fumar y el síndrome de abstinencia de la nicotina, actuando directamente en los receptores del cerebro. Al tiempo, produce una reducción de los efectos gratificantes del tabaco. El tratamiento con estas pastillas ha de mantenerse durante doce semanas y se lleva a cabo en fases en las que se va introduciendo su consumo poco a poco, mientras el paciente sigue fumando y hasta que deja los cigarrillos. En ese periodo lo normal es que el paciente deje el tabaco y que continúe con el tratamiento hasta completar las 12 semanas, durante las cuales lo recomendable es ir aumentando de forma gradual la dosis de vareniclina.