El ministerio quiere dar hasta 15.000 euros a los jóvenes que compren casa

El Ministerio de Vivienda sometió ayer a consulta pública su borrador de plan estatal 2026-2030, anunciado con 7.000 millones y que ... triplicaría a sus predecesores. La titular del departamento, Isabel Rodríguez, comprometió para el Principado 220 millones de ese paquete.

El dinero reserva un 40% a aumentar el parque de vivienda pública, un 30% a rehabilitación, y el 30% ayudas a la emancipación juvenil, alquiler asequible, vivienda rural y zonas tensionadas.

El borrador incluye entre sus medidas estrella una ayuda directa a los jóvenes que quieran comprar casa a partir de 2026. Según el documento, la subvención sería directa, de un máximo de 15.000 euros hasta un límite del 20% de la adquisición. A ella podrían acceder todos los jóvenes de hasta 35 años (incluida esa edad) con ingresos que no pasen de cinco veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que, en estos momentos, se sitúa en los 42.000 euros brutos.

La aportación se reserva a quienes compren en municipios de 10.000 o menos habitantes, umbral bajo el cual están ahora 59 concejos, siendo Grado, Tineo y Navia los más populosos de esa lista. Para el caso asturiano, el coste de la vivienda no puede pasar de los 250.000 euros. Es condición para recibir la ayuda que el beneficiario no tenga otro domicilio, y que el nuevo pase a ser su residencia habitual al menos cinco años.

El texto también incluye otra ayuda de hasta 28.800 euros destinada a los jóvenes que alquilen una vivienda de protección oficial, para facilitar que luego puedan adquirir el inmueble. Se trata de una ayuda que cobraría el vendedor para que en el precio final le descuente las mensualidades abonadas durante el arrendamiento.

El borrador ofrece también ayudas a quien tiene una vivienda vacía y acepta cederla durante un plazo de siete años a programas como el 'Alquilámoste' que el Principado confía en activar antes de que acabe el año. Este sistema implica que es la administración quien selecciona al inquilino y le cobra una renta asequible, mientras de cara al propietario le asegura una mensualidad y recuperar el inmueble en las mismas condiciones en que lo dejó.

El ministerio quiere sumarse a este tipo de políticas con varios aportes. Si la vivienda vacía necesita una obra de «habitabilidad, accesibilidad y adecuación», se ofrece una ayuda de hasta 12.000 euros que puede llegar a cubrir el 100% de los costes de la actuación. Si tras el alquiler hace falta otra obra para recuperar el bien tal y como se dejó, se ofrece otra subvención de hasta 18.000 euros. Existe una tercera línea que permitirá que durante el tiempo del alquiler, además de cobrar la renta pactada el propietario acceda a una ayuda mensual adicional de hasta 600 euros al mes. El propietario, de nuevo, debe ganar menos de 42.000 euros brutos al año.

El texto plantea sustituir el actual bono joven del alquiler (que es de 250 euros) por una nueva ayuda de cubrirá el 60% de la renta hasta un máximo de 300 euros. Hay también una ayuda de 200 euros al mes a quien alquile habitación en un piso compartido siempre que el beneficiario no pague más de 600 por ella.

Jesús Daniel Sánchez, director general de Vivienda en la consejería que gestiona IU-Convocatoria, mostró su satisfacción con el articulado, si bien anuncian una objeción: «En lo que respecta a lo relativo a facilitar la emancipación, y siendo conscientes de la urgencia de favorecer el acceso a los jóvenes a una vivienda, nos gustaría que se ampliase independientemente de la edad. Le pongo un ejemplo: una persona de 50 años que vive de alquiler, que ya no se plantea acceder a la compra, y cuyos ingresos se verán mermados cuando entre en la jubilación. A esa persona también debemos garantizarle el acceso a un alquiler asequible».