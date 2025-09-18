El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El ministerio quiere dar hasta 15.000 euros a los jóvenes que compren casa

Propone la ayuda para los menores de 35 años que ganen menos de 42.000 euros al año y se asienten en los 58 concejos menos poblados de Asturias

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

El Ministerio de Vivienda sometió ayer a consulta pública su borrador de plan estatal 2026-2030, anunciado con 7.000 millones y que ... triplicaría a sus predecesores. La titular del departamento, Isabel Rodríguez, comprometió para el Principado 220 millones de ese paquete.

