La Navidad tiene su ciencia en Asturias La Universidad de Oviedo distribuirá en los campus y centros de la institución académica asturiana un millar de tarjetas ilustradas, que explican cuestiones científicas de esta época, como la cristalización de los copos de nieve o el origen de la estrella de Belén

La navidad es tiempo de amistad, de unión, de fraternidad... Y también de ciencia. La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Oviedo (UCC+I), dependiente del Vicerrectorado de Investigación, lanza una campaña navideña para divulgar mensajes científicos a través de objetos tradicionales de esta época, como son las postales y el calendario de adviento. La iniciativa, puesta en marcha en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y FECYT busca acercar la ciencia a la sociedad de una forma creativa y divertida.

Por un lado, se han diseñado e impreso postales de Navidad con temática científica para revitalizar la tradición de enviar felicitaciones en papel, pero con un enfoque innovador. Las ilustraciones y mensajes abarcan temas relacionados con esta época del año, como la cristalización de los copos de nieve, la estrella de Belén, los polímeros del espumillón, el carbón o la comúnmente conocida como flor de Pascua, la planta típica de estas fiestas.

En concreto, se han producido diez modelos diferentes, de los que se han impreso 1.000 postales que se distribuirán en los campus y centros de la institución académica a toda la comunidad universitaria, para que pueda enviarlas a sus seres queridos y difundir, así, la ciencia de una manera diferente. Además, se ha preparado una versión digital para redes sociales, pensada para quienes quieran compartir estas postales más allá del campus o imprimirlas para decorar aulas y espacios de estudio.

Como complemento a esta iniciativa, se ha elaborado un calendario de adviento con efemérides científicas, con la colaboración del estudiantado del Grado de Educación Primaria que ha trabajado la información como parte de la asignatura Didáctica de las Ciencias Experimentales. Cada día del calendario presenta dos o tres hechos científicos relevantes, con el objetivo de acercar el conocimiento a la comunidad universitaria de una forma muy amena.

Con esta propuesta, la Universidad de Oviedo refuerza su compromiso con la divulgación científica y muestra que la Navidad es un buen motivo para reencontrarse también con la ciencia y la cultura científica.