Judit Fontela, directora general de Movilidad; Jorge García, viceconsejero de Infraestructuras del Principado; Ovidio de la Roza, presidente de la patronal del transpor Asetra; Laura Paredes, directora general de Transportes de Castilla y León, y Luis Fuentes, delegado para el Corredor Atlántico de Castilla y León. Paloma Ucha

El noroeste pide un acelerón en las obras del Corredor Atlántico

«El nivel de desarrollo de los proyectos es muy inferior al del Mediterráneo y pedimos una atención especial», reclaman Fade y los gobiernos de Asturias, Castilla y León y Galicia

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:58

A José Antonio Sebastián, comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, no le gusta que desde el norte peninsular se traslade un mensaje de ... que la inversión en los proyectos es inferior a la del Corredor Mediterráneo. Y tiene razón. Los últimos datos conocidos dicen que la inversión en el presente año en el eje Atlántico superará los 3.000 millones de euros, frente a los 1.200 que en 2024 se destinaron al Mediterráneo. Pero esa afirmación tiene algo de trampa. El ritmo inversor actual es mucho mayor, eso es cierto, pero no lo es menos que el grado de ejecución de obras en el corredor del sur y levante español es infinitamente mayor. Así, mientras se espera que en 2027 el Corredor Mediterráneo esté 100% ejecutado, en el caso del Atlántico, y especialmente el eje del noroeste, no se espera que sea hasta 2030, que es el plazo marcado popr la UE. Y es este agravio el que ha llevado a que este viernes los gobiernos de Asturias, Galicia y Castilla y León y la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) hayan elevado su voz. «El nivel de desarrollo de los proyectos en el noroeste es muy inferior al del Mediterráneo y pedimos una atención especial», dijo el director general de Fade, Alberto González.

