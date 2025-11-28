El noroeste pide un acelerón en las obras del Corredor Atlántico

A José Antonio Sebastián, comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, no le gusta que desde el norte peninsular se traslade un mensaje de ... que la inversión en los proyectos es inferior a la del Corredor Mediterráneo. Y tiene razón. Los últimos datos conocidos dicen que la inversión en el presente año en el eje Atlántico superará los 3.000 millones de euros, frente a los 1.200 que en 2024 se destinaron al Mediterráneo. Pero esa afirmación tiene algo de trampa. El ritmo inversor actual es mucho mayor, eso es cierto, pero no lo es menos que el grado de ejecución de obras en el corredor del sur y levante español es infinitamente mayor. Así, mientras se espera que en 2027 el Corredor Mediterráneo esté 100% ejecutado, en el caso del Atlántico, y especialmente el eje del noroeste, no se espera que sea hasta 2030, que es el plazo marcado popr la UE. Y es este agravio el que ha llevado a que este viernes los gobiernos de Asturias, Galicia y Castilla y León y la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) hayan elevado su voz. «El nivel de desarrollo de los proyectos en el noroeste es muy inferior al del Mediterráneo y pedimos una atención especial», dijo el director general de Fade, Alberto González.

El representante de la patronal asturiana fue uno de los participantes en un coloquio sobre el Corredor Atlántico que formaba parte del programa del IX Foro de Trasnporte Multimodal celebrado este viernes en Gijón. Junto a él, también participaron el viceconsejero de Transportes de Asturias, Jorge García; el delegado para el Corredor Atlántico de Castilla y León, Luis Fuentes; la directora general de Movilidad de la Xunta de Galicia, Judit Fontela, y el propio José Antonio Sebastián, aunque este lo hizo a través de videoconferencia.

Los tres representantes de los gobiernos autonómicos, unos con más énfasis que otros, como fue el caso del asturiano, lamentaron el «vacío» de proyectos existentes en el noroeste, como afirmó Jorge García.

Los tres gobiernos lamentaron que no exista un plan director actualizado con las obras a realizar, por lo que exigieron al Ministerio de Transportes un plan «concreto, con plazos y financiación». Cuestionaron también las cifras de inversión previstas. Luis Fuentes afirmó que la mayor parte de esos «supuestos» 3.000 millones para el Corredor Atlántico se los lleva el eje Algeciras-Madrid, «que es también parte del Corredor Mediterráneo». «Mientras, el vacío que vemos en los mapas en el noroeste es clamoroso», añadió.

A José Antonio Sebastián le tocó bailar con la más fea. Negó, primero, que se esté penalizando al Corredor Atlántico, poniendo como ejemplo los 170 millones que se destinan para la «renovación de la línea Pola de Lena-Gijón». También afirmó que el horizonte en el que trabaja no es tener listas las obras en 2030, cuando finaliza el plazo dado por la UE, «sino antes. En 2027 o 2028», afirmó.

Unas explicaciones que no convencieron a casi nadie de los presentes. Por ello, Alberto González, que fue quien cerró el coloquio, imploró la necesidad de que el noroeste «tenga una atención especial, necesitamos que se imprima una mayor velocidad porque el nivel de desarrollo del Corredor Atlántico es muy inferior al del mediterráneo».