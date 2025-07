Las notas de corte apenas bajan en la tercera lista de admitidos de la Universidad de Oviedo

Tercera lista de admitidos para estudiar en la Universidad de Oviedo, tercer 'ranking' de notas de corte y apenas variaciones respecto a la anterior. ... Aunque lo habitual es que según van quedando plazas libres las notas vayan bajando, en esta ocasión apenas hay mínimas variaciones y los grados más demandados siguen exigiendo calificaciones muy altas, cercanas al 13, aunque solo un doble grado supera esa cifra.

Los estudios de grado con nota de acceso más alta son el Doble Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y Ciencia e Ingeniería de Datos, que se queda en un 13,248, casi sin bajar respecto al segundo listado y que se mantiene como únicos estudios pro encima del 13. El grado en Medicina se mantiene en segundo lugar, también con solo una ligerísima variación y se queda con 12,85.

Cambia el tercer puesto, que ahora es para el doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas, con un 12,804. Odontología, con un 12,803, se mantiene en las primeras posiciones, confirmando el elevado interés por muchos estudios del área de Sanidad desde hace años.

Le sigue el Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación y Ciencia e Ingeniería de Datos 12,802, que ha bajado poquísimo del 12,864 que tenía; el Grado en Biotecnología (12,525); los grados en Enfermería (12,364 en Oviedo y 12,214 en Gijón) y el Doble Grado en Matemáticas y Física. Opción B (11,986).

Se confirma también el interés por los dobles grados, apuesta de la Universidad de Oviedo en su oferta formativa y que en los dos últimos ejercicios ha demostrado la demanda que tienen.

Cabe destacar en esta lista, como en las dos primeras, el Doble Grado en Educación Infantil y en Maestro de Educación Primaria (11,286) y el Doble Grado en Educación Primaria y en Educación Infantil (11,448), ambos de nueva implantación.

Los estudiantes admitidos en esta fase deberán formalizar ahora su matrícula del 30 de julio al 19 de agosto. Quien no formalice la matrícula dejará la plaza libre y correrá la lista de adjudicaciones. Por lo tanto, la institución recuerda que es necesario renovar la solicitud para continuar en la lista de espera por parte de aquellos estudiantes que no hayan obtenido plaza en ninguna titulación o que no se hayan matriculado de la plaza asignada. El periodo de reclamaciones también estará abierto desde el 30 de julio al 19 de agosto.

El 21 de agosto se publicará la cuarta lista de admitidos de la Fase A y la primera adjudicación de plazas de las Fases B y C.

Las notas de corte de esta tercera adjudicación son provisionales, ya que a medida que queden plazas libres se irán cubriendo con estudiantes en lista de espera.