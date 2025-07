Foro recuerda que el nuevo secretario general de Educación fue señalado en el caso Renedo por «negligencia»

Más de diez años después, el caso Renedo vuelve a enturbiar la imagen de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Las caras ... visibles del equipo nada tienen que ver con las de entonces. Pero se acaba de producir un nombramiento que 'rescata' a alguien que ya ocupó puestos de responsabilidad entonces en el Gobierno regional y que incluso fue señalado en el informe de la comisión de investigación.

Se trata de Francisco José Díaz Ortiz, al que la consejera Eva Ledo acaba de nombrar secretario general técnico de la Consejería de Educación, a la que vez que nombraba a dos nuevas directoras generales. Pues bien, Foro Asturias ha criticado este nombramiento, ya que el nombre de Díaz Ortiz fue mencionado en el informe del caso Renedo. En el BOPA del 30 de julio de 2013 se publicaron las 'conclusiones del dictamen de la comisión especial no permanente de investigación con la intención de ejercer la labor de control político que corresponde a la Junta General' sobre todo lo relacionado con el caso Renedo.

Tras la exposición de motivos, el informe señalaba que podían «individualizarse responsabilidades de los siguientes altos cargos por las razones que se detallan y que comportan su reprobación política». Entre los nombres propios, el de «Don Francisco José Díaz Ortiz, Secretario General Técnico de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo y de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno en el periodo objeto de investigación, por su negligencia y dejación de funciones en la contratación, control y coordinación de los servicios de dichas Consejerías, lo que facilitó el desarrollo de las actuaciones de la funcionaria señora doña Marta Renedo Avilés, que, realizadas mediante métodos simples y carentes de sofisticación alguna, pudieron y debieron detectarse con bastante antelación».

Cabe recordar, no obstante, que en el procedimiento penal José Díaz Ortiz solo intervino como testigo, y no como imputado y que en las auditorías de la Inspección General de Servicios solo se determinaron responsabilidades de Marta Renedo, pero no de sus superiores.

No obstante, desde Foro Asturias, Adrián Pumares considera que su nombramiento «es un insulto a la ciudadanía y un desprecio absoluto al trabajo de las comisiones de investigación parlamentaria, cuyo objetivo debería ser depurar responsabilidades, no allanar el camino para ascensos políticos».

«Para qué sirven las comisiones de investigación en Asturias?», cuestiona Pumares, para quien que «a un alto funcionario al que el informe del caso Renedo atribuye negligencia y dejación de funciones, lo nombran Secretario General de la Consejería de Educación es una burla institucional. Visto este nombramiento, entendemos el rechazo del PSOE de Barbón a la comisión de investigación del accidente de la mina de Zarréu», dice.

«En Foro Asturias nos preocupa que el PSOE asturiano, en lugar de exigir rendición de cuentas, lo que hace es blindar a quienes han sido señalados en uno de los mayores escándalos de corrupción de Asturias».

Hasta su reciente nombramiento en la Consejería de Educación Francisco José Díaz Ortiz ejercía de jefe de servicio en la Secretaría General Técnica y, según ha podido saber EL COMERCIO, rechazó en varias ocasiones el puesto que ocupa oficialmente dese el 10 de julio.