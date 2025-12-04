«Nuestro objetivo es fabricar principios activos de forma cada vez más sostenible» «El uso de electricidad renovable para la generación de vapor supone un avance decisivo en la descarbonización y en la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible»

Lograr fabricar principios activos de forma cada vez más sostenible. Ese es el objetivo que tiene Bayer en materia de sostenibilidad. Así lo asegura Virgina Chomon, responsable de sostenibilidad en el centro de Bayer en Langreo. Y en este camino la compañía se ha planteado diferentes retos, algunos ya alcanzados, como la descarbonización del centro de La Felguera.

–¿Qué significa la sostenibilidad para Bayer?

–La sostenibilidad es un factor esencial para Bayer y constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra estrategia. En el caso de la fábrica de Langreo, desde sus inicios la sostenibilidad ha jugado un papel clave en el aprovechamiento de recursos y la reutilización de subproductos. La actividad de la factoría estuvo en sus comienzos muy ligada a la producción de carbón de la zona. De hecho, las materias primas utilizadas procedían mayoritariamente del carbón: el que se quemaba en la central térmica vecina de Lada para generar electricidad, y el que alimentaba las calderas de la propia factoría para producir el vapor necesario en los procesos de fabricación. Ochenta años después, vivimos un cambio de paradigma radical. Hoy trabajamos precisamente para descarbonizar nuestros procesos y avanzar hacia una fabricación con menor impacto ambiental en todos los sentidos.

–¿Cuáles son los elementos clave en su estrategia de sostenibilidad?

–Nuestra aproximación a la sostenibilidad en el centro productivo de La Felguera abarca las tres áreas ESG —medioambiental, social y de gobernanza–, con líneas de acción muy concretas. En primer lugar, uno de nuestros pilares más importantes es la descarbonización de los procesos. En los últimos cinco años hemos logrado reducir más del 50% de nuestras emisiones directas, y con nuestro proyecto de descarbonización térmica esperamos alcanzar pronto cero emisiones en la fabricación de nuestros principios activos. Además, también trabajamos en las emisiones de dióxido de carbono de alcance 3, que abarcan toda la cadena de valor, colaborando estrechamente con proveedores, clientes y otros actores de la cadena de suministro para avanzar juntos. Otra línea importante es la gestión del agua, a través de proyectos de monitorización que nos permiten detectar oportunidades de ahorro y reducir nuestra huella hídrica.

El manejo de residuos es otro eje esencial. Contamos con un indicador llamado Waste Score, que nos ayuda a analizar nuestra situación actual y detectar oportunidades para reducir residuos o mejorar su tratamiento. Todo esto se complementa con una apuesta por la circularidad, buscando nuevas formas de reutilizar materiales y aprovechar recursos, lo que no solo reduce el impacto ambiental, sino que también genera un ahorro económico. Por último, trabajamos en áreas como la biodiversidad y la cultura ESG dentro de la compañía.

–La Felguera ha sido el primer centro del sector en anunciar su descarbonización. ¿En qué se traduce esto?

–Estamos muy orgullosos de haber alcanzado este objetivo. Sabemos que existen barreras técnicas y económicas importantes, y somos conscientes de los desafíos a los que se enfrentan muchas empresas. En Bayer teníamos muy claro que queríamos lograr la descarbonización total, y por eso llevamos años trabajando y evaluando diferentes alternativas para hacerlo posible. Este logro refleja que las barreras pueden superarse con determinación y visión a largo plazo.

–¿Cuáles serían las principales iniciativas llevadas a cabo por Bayer en materia de sostenibilidad?

–Desde nuestro centro tenemos el honor de representar una de las iniciativas más destacadas de Bayer en el país gracias al proyecto de descarbonización térmica. Este representa un hito clave dentro de la hoja de ruta hacia la sostenibilidad en nuestra planta en Asturias, pero también marca el camino hacia una transición justa y es único también en el sector productivo y de salud en los que operamos.

El proyecto consiste en la descarbonización de la generación de vapor utilizado en los procesos productivos. En un acuerdo con Iberdrola, este vapor se generará mediante una caldera eléctrica alimentada con electricidad de origen 100% renovable. Además, se incorpora la tecnología de acumulación de calor con sales fundidas, lo que permite una mayor eficiencia energética y flexibilidad. Gracias a este cambio, eliminaremos todas las emisiones de CO2 de alcance 1 derivadas del uso de gas natural, reduciendo nuestras emisiones a un nivel muy residual. El uso de electricidad renovable para la generación de vapor supone un avance decisivo en la descarbonización y en la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A la vez, el acuerdo con Iberdrola mediante un contrato HPA (Heat Purchase Agreement) garantiza estabilidad en los precios de la energía, evitando la exposición a las fluctuaciones del mercado del gas.

–¿Cuál es el futuro en este sentido?

–Nuestro objetivo es llegar a fabricar principios activos de forma cada vez más sostenible, siguiendo los principios de la química verde. Esto implica reducir residuos, aumentar la circularidad, descarbonizar los procesos, disminuir consumos y avanzar en la digitalización y automatización de la producción, entre otros factores. Como empresa de ciencias e innovación, nos apoyamos también en estos fundamentos para transformar la cadena de valor y avanzar hacia un modelo más sostenible para todos. Creemos firmemente que la sostenibilidad marcará una diferencia real en la forma de fabricar, permitiendo crear productos sostenibles, eficientes y respetuosos con el planeta, contribuyendo así a un futuro mejor para todos.

