¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Hospital de Cangas del Narcea, donde fue trasladada la herida. Belén G. Hidalgo

Herida una mujer en un accidente de tráfico en Tineo

La afectada, que tuvo que ser excarcelad, fue trasladada al Hospital de Cangas del Narcea

B. López

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:04

Herida una mujer en un accidente de tráfico en la AS-217 a la salida de Tineo. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) la afectada ha sido evacuada en UVI Móvil al Hospital de Cangas del Narcea.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 10:09 horas de esta mañana. En la llamada se indicó que se había producido un accidente en el que estaban implicados dos vehículos. Una persona no podía salir de uno de ellos. De inmediato se movilizó a tres efectivos de Bomberos del SEPA.

Una vez en la zona, los bomberos inmovilizaron a la afectada y la extrajeron del interior del automóvil.

