Imagen de Luarca.

Herido grave un policía tras una agresión en las fiestas de Luarca

El agente está destinado en Madrid y se encontraba de vacaciones en Asturias. Hay un vecino de Luanco detenido

E. C.

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:56

Brutal agresión a un policía en las fiestas del Rosario de Luarca en la madrugada del jueves. El agente, que trabaja en Madrid y estaba disfrutando de sus vacaciones en Valdés, permanece en estado grave en el hospital.

La Policía Nacional ya ha detenido a un vecino de Luarca por estos hechos.

