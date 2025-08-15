Herido grave un policía tras una agresión en las fiestas de Luarca El agente está destinado en Madrid y se encontraba de vacaciones en Asturias. Hay un vecino de Luanco detenido

Brutal agresión a un policía en las fiestas del Rosario de Luarca en la madrugada del jueves. El agente, que trabaja en Madrid y estaba disfrutando de sus vacaciones en Valdés, permanece en estado grave en el hospital.

La Policía Nacional ya ha detenido a un vecino de Luarca por estos hechos.