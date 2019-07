El agua de Luarca «es potable» pese a los vertidos de purines en Concernoso Purines junto al río Negro en la braña valdesana de Concernoso. / E. C. El concejal de Medio Ambiente asegura que los resultados de las analíticas «son correctos» y no hay riesgo para la salud DAVID SUÁREZ FUENTE LUARCA. Jueves, 18 julio 2019, 00:12

Los vecinos de Luarca pueden estar tranquilos con la calidad del agua que sale de sus grifos. Así lo aseguró ayer el concejal de Medio Ambiente, Marcos Fernández, después de que la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies hiciera público que había denunciado ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico nuevos vertidos de purines en la braña de Concernoso, donde nace el río Negro y que surte de agua potable a la villa luarquesa. La captación de agua se realiza en la localidad de Paladeparre y, según explicó el concejal, «el agua es potable, porque todas las semanas se realizan análisis tanto en el depósito como en los grifos de las viviendas y no suponen riesgo para la salud». No obstante, Fernández quiso dejar claro que en el momento en el que esos análisis resultaran positivos en alguna sustancia nociva «se cortaría el suministro». Por ello, los vecinos pueden consumir el agua con total tranquilidad.

La Coordinadora advierte de que este tipo de vertidos no es nuevo en la zona, pues ya lo ha advertido en anteriores ocasiones. Su denuncia viene dada por la proximidad del vertido de purines a los arroyos que acaban en el río Negro, con unas pendientes que superan el 20%.

Problemas de recogida

El origen de este problema apunta a que la industria naviega encargada de recoger los purines no funciona al cien por cien de su capacidad, con lo que no puede hacerse con todos los que generan las ganaderías de la zona. Eso hace que muchos ganaderos se vean desbordados y traten de deshacerse de los purines vertiéndolos en zonas poco visibles para minimizar el impacto. Pero, como recuerda la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico tiene autorizada una captación de agua en el río Negro, «por lo que los vertidos en zonas próximas lo pueden contaminar, generando un problema sanitario a miles de personas cuando el río baje con escaso caudal y los purines afecten más al no tener el río capacidad de dilución de este contaminante».

Pero el Ayuntamiento de Valdés está vigilante ante la posible aparición de cualquier problema y por ello realiza análisis semanales que garantizan a la población la calidad del agua que sale por sus grifos.