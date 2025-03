Los 16 alcaldes crean el consorcio de la Gran Senda del río Navia con dudas sobre la obra

Octavio Villa Navia Viernes, 28 de marzo 2025, 17:20 Comenta Compartir

Fue una reunión con más suspense del esperado, en la que el orden de los factores estuvo a punto de alterar el producto. Los 16 ... alcaldes de la cuenca del río Navia (los asturianos de Navia, Villayón, Coaña, Boal, Illano, Allande, Pesoz, Grandas de Salime e Ibias y los gallegos de Becerreá, Cervantes, A Fonsagrada, As Nogáis, Pedrafita do Cebreiro, Negueira de Muñiz y Navia de Suarna) han firmado (los de Pedrafita y Fonsagrada lo harán mañana, porque no pudieron asistir) el convenio por el que se crea el consorcio que se encargará de conservar en buen estado la Gran Senda del Navia una vez que ésta sea ejecutada por el Ministerio de Agricultura, en principio, con vistas a su inauguración en 2027 ó 2028.

Hasta ahí, todo perfecto. El director general de Reto Demográfico y la de Desarrollo Rural del Principado habían acordado esta misma semana en Madrid con el Ministerio de Agricultura que la obra va adelante, pero aún no está cerrada su financiación (se estima que costará unos cuatro millones de euros) ni, aún, detalles como el diseño fino de su trazado. Cuando El director general de Reto Demográfico se reunió ayer con los alcaldes, que fue tras la firma del convenio para crear el consorcio, la discusión se prolongó más de lo esperado. Un proyecto para revitalizar socioeconómicamente la cuenca entera Los primeros ediles, en particular los del PP, están «con la mosca detrás de la oreja», como indicó al término de la reunión el de As Nogáis, Jesús Núñez, del PP, porque «la proposición no de ley que impulsó Joaquín García Díez (diputado del PP por Lugo) en 2022 sigue guardada en un cajón, así que queremos ver el compromiso del Ministerio de Agricultura, del que aún no tenemos comunicación oficial». No sólo por la financiación. También por el trazado. Si en origen (el proyecto se lleva debatiendo desde 2016) se llegó a hablar de una senda doble, que pasase, como explicó la alcaldesa de Villayón, Estefanía González (PP) «por todas las localidades importantes de la cuenca del Navia, teniendo en cuenta que hay dos riberas y que en ambos lados hay hostelería y alojamientos para los usuarios y que todos los concejos esperan la Gran Senda del Navia como un gran revulsivo indispensable de actividad económica que ayude a solventar el problema demográfico que sufre toda la cuenca». En cuanto al acuerdo que sí firmaron hoy los alcaldes, éste implica la creación de un consorcio -paso ineludible desde el punto de vista legal- para la conservación de la infraestructura, una vez finalizada su ejecución. Cada concejo o concello se compromete al mantenimiento del tramo de la senda que pase por su territorio, y asume con ello una responsabilidad ante los demás. En los casos en los que los presupuestos municipales no sean suficientes para ello, confían en poder recurrir a las partidas de cooperación de los gobiernos regionales, así como a otras de mantenimiento forestal, entre otras opciones. Los alcaldes asturianos y gallegos, durante el proceso de la firma del documento para crear el consorcio que garantizará la conservación de la Gran Senda del Navia una vez que la obra esté ejecutada. Cada concejo se ocupará del mantenimiento del tramo de la senda que recorra su territorio. O. VIlla 1 / 438 kilómetros en inicio Los alcaldes y alcaldesas hicieron ver esto a Marcos Niño, que les transmitió por su parte que la idea inicial que algunos aún defienden supondría una senda «de 438 kilómetros», que «no era realizable». En todo caso, Niño abogó por buscar soluciones prácticas y que beneficien a todos los concejos, recordando que a lo largo de toda su extensión, el curso del Navia está jalonado por embalses, cuyas presas sirven como puentes entre ambas riberas, así como un buen número de puentes de carretera o peatonales, como el colgante de Illano, donde el alcalde, el socialista Iván Rodríguez, tiene en proyecto una mejora de sus accesos. Desde la parte socialista de los alcaldes hay algo más de optimismo. El primer edil del concello donde nace el río, Navia de Suarna, José Fernández, indicó que «ahora vamos a contactar con los dos gobiernos autonómicos para que se involucre todo el mundo en un proyecto que nos va a beneficiar a todos y que va a abrir al mundo las grandes visiones del espectacular curso del Navia».

