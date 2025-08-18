Arde una embarcación en el puerto de Luarca La intervención ciudadana de algunos trabajadores de hostelería de la zona fue determinante, ya que, con sus mangueras lograron la disminución de la intensidad del fuego

Soraya Pérez Gijón Lunes, 18 de agosto 2025, 17:04 Comenta Compartir

Una embarcación de recreo ardió accidentalmente este lunes en el puerto de Luarca. Las personas que estaban a bordo fueron evacuadas a un centro sanitario con quemaduras leves.

Ha sido gracias a la intervención de algunos trabajadores de hostelería de la zona que el accidente no fue a más, ya que, con sus mangueras lograron la disminución de la intensidad del fuego hasta la llegada de los bomberos. Los cuerpos policiales, al mismo tiempo, despejaron rápidamente la zona ante el temor a una explosión.

Finalmente, con la embarcación bajo el agua, Cruz Roja del Mar colocó una barrera antivertidos para evitar la contaminación del agua. Ahora mismo se está trabajando para extraer la embarcación accidentada, una tarea que corresponde a Puertos del Principado y a la aseguradora de la embarcación.

«El desastre ha estado cerca pero la diligencia de muchos, y destaco la actuación ciudadana, ha evitado un escenario inmensamente peor», dijo el alcalde de Valdés, Óscar Pérez.

Temas

Luarca