Un ganadero halla sus vacas a 30 kilómetros y lo achaca a un conflicto por los pastos Miguel Martínez no lleva todas sus reses al puerto por miedo. / E. C. «Tengo derecho a que estén en Valle de Lago, pero hay quien lo ve ilegal y se toma la justicia por su mano», afirma BELÉN G. HIDALGO SOMIEDO. Jueves, 11 junio 2020, 00:16

Una semana ha tardado el joven ganadero somedano, Miguel Martínez, en localizar las veinticinco reses que pastaban en Valle de Lago. Aparecieron este martes en Piedra Xueves, el límite entre Somiedo y Teverga, a más de 30 kilómetros. Allí las avistó un ganadero que lo avisó de la presencia de unas «vacas extrañas que resultaron ser las mías». Martínez llegó a buscar en la zona de Babia, en León, pues el verano pasado rescató en Torrestío otras reses. «Desde que las subí hace tres semanas ya les metieron unas kilometradas importantes», denuncia, en alusión a otros dos episodios.

Martínez tiene claro que tras estas desapariciones se encuentra una venganza por la licencia de pastos. «Creen que es ilegal. Denunciaron al Ayuntamiento y mientras esperan por la sentencia se toman la justicia por su mano», señala el joven, que defiende sus derechos al residir más de seis meses en el pueblo. «Sé quiénes son, pero no puedo probarlo», asegura el ganadero.

Martínez ha denunciado ante la Guardia Civil estas desapariciones y ha tomado medidas que no han dado resultado. «Instalé cámaras de vigilancia, pero las tapan. También coloqué GPS en los collares de las reses, pero uno me lo robaron», relata.

Pese a tomar todas estas precauciones, está convencido de que, tristemente, este tipo de sucesos volverán a repetirse. Ese temor hace que el ganadero no suba al monte todo el ganado, que son 63 cabezas de vacuno. «Aunque me aburran, hay que aguantar. Aquí tengo mis derechos y no les voy a dar el gusto», advierte.