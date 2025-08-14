200 personas con gastroenteritis en Cangas del Narcea: «Es probable que sea un norovirus en los alimentos o en el agua» La consejera de Salud, Concepción Saavedra, afirma que mientras se determina la causa, «se recomienda a los ciudadanos consumir agua embotellada»

Alarma en Cangas del Narcea por el elevado número de casos de gastroenteritis atendidos en el hospital. Este miércoles ya se reportaron unos cien casos, y ya este jueves la cifra se ha duplicado. Son doscientas las personas que padecen esta inflamación del revestimiento del estómago y los intestinos. Eso sí, todos han sido casos «leves», excepto una persona que requirió ingreso hospitalario. Así lo informó hoy la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra.

Saavedra aseguró que lo más probable es que se trate de «un norovirus que está en los alimentos o en el agua y que además tiene un inicio muy explosivo pero al mismo tiempo también la recuperación es muy rápida».

Sin embargo, la causa de esta gastroenteritis no está clara. «Ahora mismo estamos esperando todos los análisis que ha hecho Salud en relación al agua. Es muy pronto para decir exactamente cuál es, de dónde viene, aunque al ser tanta gente con esa distribución, la sospecha es que pueda ser lo que digo, el agua, probablemente», comentó la titular de Salud.

Ante esta situación, recomendó a los ciudadanos a «consumir preferiblemente agua embotellada».

Refuerzo de las urgencias

Sobre el estado de la persona hospitalizada, la consejera aseguró que se encuentra estable, «pero probablemente por circunstancias de la edad o circunstancias de patología asociada, tuvo que ser ingresado».

Concepción Saavedra comentó, además, que este brote se pudo ver agravado porque «estamos en época de vacaciones. Aún así hemos intentado reforzar al máximo posible las urgencias de Cangas y también el centro de salud», concluyó.