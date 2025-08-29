Golpe de la Guardia Civil de Asturias a un grupo dedicado al robo de cobre: cinco detenidos y más de 3.600 kilos recuperados Los arrestados en Asturias están relacionados con una banda organizada asentada en Girona que actúa en todo el territorio nacional

Cinco personas detenidas y más de 3.600 kilos de cobre recuperados. Es el balance de la última actuación llevada a cabo por la Guardia Civil en el Occidente de Asturias contra un grupo dedicado a robar cableado de las instalaciones de telefonía.

La operación se inició en la tarde del jueves 20 de agosto, cuando una patrulla de Boal, que realizaba labores de vigilancia en la localidad de Miñagón, detectó un corte de cable de Telefónica. Tras inspeccionar la zona, localizaron el escondite donde los presuntos autores, relacionados con un grupo de delincuencia organizada asentado en Girona, habían depositado el material robado para su posterior recogida.

Ante estos indicios, se activó un dispositivo de vigilancia en la zona y se pidió colaboración a los vecinos, quienes alertaron esa misma madrugada, a las 03.15 horas, de la presencia de vehículos sospechosos en la zona. A raíz del aviso, patrullas de Grandas de Salime, Navia y de la Compañía de Luarca acudieron a la zona.

Los agentes detectaron un turismo Citroën C3 seguido de una furgoneta en la rotonda de Torce, dirigiéndose hacia la autovía A8. Tras darles el alto, el turismo logró darse a la fuga en dirección a Oviedo, pero la furgoneta fue interceptada. En su interior, los agentes hallaron unas tres toneladas de cobre. El conductor, un varón de 50 años de nacionalidad marroquí y con domicilio en Barcelona, fue detenido.

Según confesó en dependencias policiales, el material tenía como destino Girona y había recibido instrucciones por WhatsApp sobre los puntos de recogida. Además, identificó a los cuatro ocupantes del Citroën como los encargados de cargar el cobre.

El detenido dio positivo en las pruebas de alcohol y drogas realizadas por una patrulla de Tráfico de Luarca, motivo por el cual también fue sancionado administrativamente.

Horas más tarde, a las 06.30 horas, una patrulla de Tráfico interceptó el turismo Citroën C3 en un control en la N-634, a la altura del kilómetro 502. Los ocupantes, también de nacionalidad marroquí, fueron identificados y, tras confirmar su implicación en los hechos, fueron detenidos.

Nueve detenidos en dos meses

La Guardia Civil investiga desde el mes de julio a este grupo organizado de origen marroquí y español asentado en Girona que opera en todo el territorio nacional sustrayendo cobre, especialmente en zonas rurales. Su modus operandi consiste en utilizar falsas identificaciones de empresas de telefonía para desmontar el cableado, pelarlo en el lugar y almacenarlo en fardos para su posterior recogida, generalmente durante la noche.

La operación se enmarca dentro de las actuaciones que la Guardia Civil de Asturias viene desarrollando desde hace meses para combatir este tipo de delitos. En total, en los dos últimos meses se han detenido a nueve personas vinculadas a este grupo y se han recuperado 10.310 kilogramos de cobre sustraído.