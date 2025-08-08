Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea

Viernes, 8 de agosto 2025, 15:27 Compartir

El conductor de una furgoneta ha resultado herido de gravedad tras colisionar contra un camión, en circunstancias que se desconocen, en la AS-15, en Cibuyu, Cangas del Narcea. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el hombre fue atendido en el lugar del accidente por el equipo médico de la UVI-móvil de Cangas del Narcea y posteriormente, dada la gravedad, evacuado en el helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo. El conductor del camión resultó ileso.

A consecuencia de la colisión, un choque semifrontal, el herido tuvo que ser excarcelado por efectivos de Bomberos del SEPA con base en el parque cangués. Tras retirar la puerta del piloto y levantar el techo para abrir hueco, en coordinación con el equipo sanitario, extrajeron al afectado, inmovilizado con collarín y chaleco espinal, con ayuda de la tabla de rescate.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 12.19 horas en la que se informaba de una colisión entre un camión y una furgoneta. La Sala 112 del SEPA activó una dotación, con cinco efectivos de bomberos del parque cangués y al Jefe de Zona Suroccidental. Paralelamente se pasó el aviso al SAMU que envió el equipo médico de la UVI-móvil canguesa y posteriormente, dada la gravedad, solicitó la intervención del helicóptero medicalizado del SEPA. Además, se informó a la Guardia Civil de Tráfico.

Realizada la excarcelación y realizadas tareas de seguridad y normalización de la vía los bomberos retiraron del lugar para regresar a base a las 13.36 horas.