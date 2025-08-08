El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos y sanitarios, durante las tareas de excarcelación del conductor de la furgoneta. SEPA
Accidente de tráfico en Asturias

Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea

El hombre tuvo que ser excarcelado por los bomberos y ha sido trasladado el helicóptero al HUCA

Viernes, 8 de agosto 2025, 15:27

El conductor de una furgoneta ha resultado herido de gravedad tras colisionar contra un camión, en circunstancias que se desconocen, en la AS-15, en Cibuyu, Cangas del Narcea. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el hombre fue atendido en el lugar del accidente por el equipo médico de la UVI-móvil de Cangas del Narcea y posteriormente, dada la gravedad, evacuado en el helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo. El conductor del camión resultó ileso.

A consecuencia de la colisión, un choque semifrontal, el herido tuvo que ser excarcelado por efectivos de Bomberos del SEPA con base en el parque cangués. Tras retirar la puerta del piloto y levantar el techo para abrir hueco, en coordinación con el equipo sanitario, extrajeron al afectado, inmovilizado con collarín y chaleco espinal, con ayuda de la tabla de rescate.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 12.19 horas en la que se informaba de una colisión entre un camión y una furgoneta. La Sala 112 del SEPA activó una dotación, con cinco efectivos de bomberos del parque cangués y al Jefe de Zona Suroccidental. Paralelamente se pasó el aviso al SAMU que envió el equipo médico de la UVI-móvil canguesa y posteriormente, dada la gravedad, solicitó la intervención del helicóptero medicalizado del SEPA. Además, se informó a la Guardia Civil de Tráfico.

Realizada la excarcelación y realizadas tareas de seguridad y normalización de la vía los bomberos retiraron del lugar para regresar a base a las 13.36 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Lasha Odisharia es el elegido para reforzar el ataque del Sporting de Gijón
  2. 2

    El juez falla a favor de doce compradores que rechazan pagar un plus por sus pisos a Avintia en la zona de El Rinconín, en Gijón
  3. 3 Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón
  4. 4 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados
  5. 5 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  6. 6

    Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»
  7. 7 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  8. 8 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  9. 9 Susto en Villaviciosa por un accidente entre una moto y un coche
  10. 10 Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea

Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea