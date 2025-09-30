Evacúan en helicóptero a un joven herido en un islote en Tapia de Casariego El afectado sufrió una caída y tuvo que ser trasladado al hospital con una fractura abierta de tibia y peroné

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:07

Un joven de 23 años ha resultado herido este martes tras sufrir una caída en un islote situado frente a la playa de la Ribeiría, en el concejo de Tapia de Casariego. El afectado fue trasladado en helicóptero al Hospital de Jarrio (Coaña) con una fractura abierta de tibia y peroné, además de cortes y contusiones.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 15.25 horas, según la información facilitada por el 112. Hasta la zona se desplazaron efectivos de Bomberos de Asturias del parque de Castropol, así como el Grupo de Rescate del SEPA a bordo de un helicóptero medicalizado.

Trasladado al hospital de #Jarrio en #Coaña un varón de 23 años, herido en una pierna tras sufrir una caída en un islote frente a la playa de la Ribeiría en #TapiaDeCasariego. Hasta el lugar acudieron @BomberosAstur de #Castropol y el Grupo de Rescate en un helicóptero del #SEPA pic.twitter.com/9NmrS603PZ — 112 Asturias (@112Asturias) September 30, 2025

El herido fue atendido en el lugar por el médico rescatador del Grupo de Rescate antes de ser evacuado por vía aérea al centro hospitalario. También fueron informados la Guardia Civil y el SAMU Asturias, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico (SVB) con base en Vegadeo.