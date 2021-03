La joya botánica de Luarca se reabre El bosque-jardín de la Fonte Baxa cuenta con una extensión de diez hectáreas que ya se pueden recorrer en su totalidad Adrián Barbón, Beltrán Pedregal y Óscar Pérez en el bosque-jardín. / R. S. R. SUÁREZ VALDÉS. Martes, 2 marzo 2021, 01:41

El jardín botánico privado más grande de España, ubicado en El Chano (Luarca), abrió ayer al público tras meses de intenso trabajo para recuperar esta joya verde. «Su recuperación continúa después de cinco años en los que no se pudo realizar ningún mantenimiento», destacó el alcalde de Valdés, Óscar Pérez.

Los visitantes podrán recorrer las diez hectáreas con las que cuenta el complejo gracias a un acuerdo de alquiler entre los propietarios del jardín y el Consistorio para su explotación turística, en colaboración con empresarios de la zona.

El objetivo del gobierno local es que se convierta en un referente turístico de primer orden para el occidente y Asturias, más aún en estos tiempos de búsqueda de la recuperación económica. «Luarca necesitaba nuevas herramientas para competir», señaló el regidor socialista.

El precio de entrada será de tres euros, dos para grupos de mínimo diez componentes y 1,50 para estudiantes, mayores de 65 años, jubilados, adultos de familia numerosa y personas con discapacidad. Los menores de catorce años no pagarán. Además, existe un abono anual de diez euros con pases ilimitados y se podrá adquirir un plano por un euro. El horario se fija entre las 11.30 y las 17.30 horas, de lunes a domingo. No obstante, irá adaptándose en función de las estaciones. No existe límite de tiempo de permanencia y está permitido el acceso con mascotas.

Lo creó hace cerca de 40 años uno de los fundadores de la empresa Panrico, José Rivera de Larraya, tras hacerse con 58 propiedades de cerca de 40 vecinos de la zona. El Ayuntamiento de Valdés negocia ahora la compra parcial o total de este espacio que, además, cuenta con una casa de 1.000 metros cuadrados. Un acuerdo que el Gobierno local prevé cerrar antes de que finalice el año.

«Confío plenamente en que el Ayuntamiento de Valdés y la propiedad llegarán a un acuerdo», afirmó ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón, que estuvo presente en el acto inaugural. Lo hizo acompañado del paisajista Rafael Ovalle, el concejal de Medio Ambiente, Jesús Fernández, y Beltrán Pedregal, miembro de la familia propietaria del jardín.