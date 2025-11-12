El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los alumnos en uno de los días de la visita a tierras de Ávila. FEE

Medio centenar de alumnos del IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo visitan Ávila con el Foro Comunicación y Escuela

Los alumnos están conociendo la provincia en un viaje que les ha llevado a tierras abulenses cuatro días

E. C.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

Cincuenta alumnos del IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo se encuentran en Ávila gracias a un intercambio educativo Ávila-Asturias que organiza el Foro Comunicación y Escuela.

Este miércoles han estado en la localidad de Burgohondo, donde han sido recibidos, en el salón de plenos del Ayuntamiento burgondeño, por el primer edil de la localidad, quien les ha dado la bienvenida y han realizado un pequeño recorrido por la localidad, visitando la abadía románica de Santa María el Parque de El Zaire, junto al monolito conmemorativo del hermanamiento de esta localidad ribereña con Castropol, inaugurado el pasado sábado.

También han visitado Navaluenga, donde medio centenar de alumnos de los IES Valle del Alberche de esta localidad y del IES Hermenegildo Martín Borro, de Cebreros, quienes ya visitaron Asturias, les han mostrado un paseo por las inmediaciones de Navaluenga y por la Ruta de la Pirámide.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

Una de las visitas más esperadas por los alumnos ha sido a la Base de Seguimiento de Satélites que la Agencia Espacial Europea (ESA) posee en Cebreros. Un espacio de territorio intergubernamental perteneciente a 23 países enclavado en plena provincia de Ávila, y en el que se encuentra la más moderna y funcional antena de seguimiento espacial existente en Europa.

Después han podido disfrutar del trabajo de cetrería que realiza un cetrero en dicha base, con halcones peregrinos, para la protección de las aves y la seguridad de las instalaciones.

El jueves serán recibidos por el presidente de la Diputación Provincial de Ávila en el palacio provincial antes de volver a tierras asturianas.

