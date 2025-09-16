El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Muere Robert Redford a los 89 años
Estado en el que quedó uno de los vehículos implicados en el accidente. SEPA

Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés

La víctima mortal es un hombre de 85 años; el conductor del otro turismo resultó ileso

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:35

Muere un hombre de 85 años en un accidente de tráfico en el que se vieron involucrados dos coches en la localidad de Querúas, en Valdés. El choque se produjo en el kilómetro 455 de la autovía del Cantábrico.

Hasta la zona se desplazaron el equipo de Atención Primaria del centro de salud de Trevías y el equipo médico de la UVI-móvil de Jarrio, que solo pudieron confirmar la muerte del octogenario. La Guardia Civil, por su parte, se hizo cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver.

Tras recibir la correspondiente autorización, los restos mortales del fallecido, fueron evacuados del interior del turismo por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Valdés. Hasta el lugar también se desplazó el jefe de zona noroccidental.

El conductor del otro vehículo resultó ileso. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 12.07 horas. En la llamada indicaban que se había producido una colisión entre dos vehículos, uno de ellos parecía que circulaba marcha atrás. En su interior había una persona dentro.

La Sala 112 del SEPA pasó el aviso al SAMU, movilizó a los efectivos del parque de valdesano e informó a la Guardia Civil de Tráfico. Finalizada la intervención los bomberos retiraron del lugar para regresar a su base a las 13.34 horas.

