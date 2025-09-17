Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros

Elena Rodríguez Gijón Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:30 | Actualizado 20:51h. Compartir

Luto en Tineo. Un operario de 54 años, cuya identidad se corresponde con las iniciales D. J. L. G., ha perdido la vida esta tarde tras finalizar su jornada laboral en la zona de restauración de la mina de Buseiro, en Tineo. El fatal accidente se produjo al caer, por causas que se están investigando, por un desnivel de más de veinte metros. Se trata de un trabajador de la empresa Mota.

En dicha zona se están llevando a cabo los trabajos de restauración de la mina, que se enmarcan en las actuaciones que incluyen también la recuperación de los espacios de Cerredo y Tormaleo. Las tres actuaciones han movilizado 83,4 millones de inversión hasta el año 2026. Las obras se llevan a cabo con financiación del Instituto para la Transición Justa (ITJ), que cubre el 88% del coste con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en tanto que el Gobierno de Asturias aporta el resto de la financiación a través de avales a la restauración incautados por la Administración autonómica.

Temas

Accidentes

Tineo