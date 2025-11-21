El Principado autoriza la construcción de seis parques eólicos en el Occidente La coordinadora ecologista denuncia que tres de ellos están en la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Tierras de Burón

Elena Rodríguez Gijón Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:46

El Principado ha dado autorización para construir seis parques eólicos en el occidente asturiano. Se trata de 'Lausia' y 'Herradura', que han recibido luz verde a favor de Green Capital Development para ser instalados en Coaña, Boal y Castropol, y de 'Brañadesella', en Boal y Castropol. A ellos se suman 'Turia' y 'Sierra de Eirúa', en los concejos de Taramundi, San Tirso de Abres, Vegadeo, Villanueva de Oscos e Illano; y 'Pousadoiro', en Castropol y Boal.

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha puesto el acento especialmente en estos tres últimos por encontrarse, subraya, en la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Tierras de Burón. «Estos parques y sus líneas de evacuación van a afectar a espacios naturales y a la zona de especial protección comunitaria», apuntó tras ver las seis autorizaciones publicadas en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).

El colectivo muestra su «sorpresa» por que el Gobierno regional dé continuidad a la tramitación de estos «a pesar de la ubicación dentro de la reserva». «En las pasadas legislaturas, el Ejecutivo asturiano estuvo declarando en la Junta General que se excluirá el desarrollo de parques eólicos en parques naturales y zonas protegidas. No entendemos por qué se autorizan, contradiciendo lo que declaran los consejeros». Recalca que «en la reserva ya están funcionando cinco parques eólicos (Candal, Chao das Grallas, Bobia, Villanueva, A Xunqueira) y que ya son ocho los autorizados (Viento Castelo, Chao Gran, Escorpio, Santalla, Folgueiras, Sierra de Eirúa, Turia y Pousadoiro) y once más los proyectados».

En el desarrollo de parques eólicos en Asturias, la coordinadora ha detectado irregularidades, «algunas sin resolver, como es que todo este conjunto de parques debería someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), de acuerdo a la directiva comunitaria 2001/41 y la Ley sobre Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente».