La techumbre de la plaza de abastos de la capital naviega. E. C.

El PSOE de Navia acusa al equipo de gobierno de perder la subvención para la rehabilitación de la plaza de abastos

Se trata de 68.500 euros, una ayuda que «ya había sido concedida en la etapa del anterior equipo de gobierno» y que «la incapacidad del actual ha hecho que se pierda»

E. C.

Navia

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:58

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Navia, Gonzalo Asenjo, ha acusado esta mañana al equipo de gobierno del Consistorio naviego de «protagonizar un ... episodio lamentable de mala gestión al perder una subvención de 68.458 euros destinada a la impermeabilización y remodelación de la Plaza de Abastos, en la Plaza de la Constitución». Se trataba, según explica, de una ayuda que «había sido concedida en la etapa del anterior equipo de gobierno, dejando el proyecto perfectamente encarrilado». En cambio, siempre según el portavoz socialista, «la incapacidad del actual equipo municipal ha provocado que se pierda una vez más una oportunidad de inversión clave para el futuro de Navia».

