El PSOE de Navia acusa al equipo de gobierno de perder la subvención para la rehabilitación de la plaza de abastos

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Navia, Gonzalo Asenjo, ha acusado esta mañana al equipo de gobierno del Consistorio naviego de «protagonizar un ... episodio lamentable de mala gestión al perder una subvención de 68.458 euros destinada a la impermeabilización y remodelación de la Plaza de Abastos, en la Plaza de la Constitución». Se trataba, según explica, de una ayuda que «había sido concedida en la etapa del anterior equipo de gobierno, dejando el proyecto perfectamente encarrilado». En cambio, siempre según el portavoz socialista, «la incapacidad del actual equipo municipal ha provocado que se pierda una vez más una oportunidad de inversión clave para el futuro de Navia».

Según Asenjo, no se trata de un «error aislado», sino que «se suma a la larga lista de subvenciones, proyectos e iniciativas que el actual gobierno municipal ha dejado escapar por falta de diligencia, de planificación y de responsabilidad política». Entiende, además, Asenjo que «lo más grave es el engaño a los comerciantes de la Plaza de Abastos, a quienes durante meses se les hizo creer que el proyecto estaba encarrilado y que la obra sería inminente. Se generaron expectativas y compromisos que hoy se revelan como falsas promesas, dejando a profesionales y vecinos con la sensación de haber sido utilizados y engañados. A esto se suma que la obra lleva meses paralizada por la absoluta incapacidad del gobierno municipal de dar solución a nada, lo que demuestra la falta de rumbo y de compromiso con un espacio clave para la economía local».

Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista consideran «que este nuevo escándalo exige explicaciones inmediatas de la alcaldesa y del equipo de gobierno sobre los motivos concretos de esta pérdida, han demostrado una vez más, su negligencia en la gestión». Además, reclaman«la puesta en marcha de un plan alternativo que recupere la financiación perdida y garantice que las obras de la Plaza de Abastos se ejecuten cuanto antes, y el fin de una política basada en anuncios vacíos y engaños, que debe ser sustituida por una gestión transparente, eficaz y comprometida con las necesidades reales de Navia.