Retiran 1.500 metros cúbicos de sedimentos de la dársena de Puerto de Vega Los trabajos supusieron un coste superior a los 47.000 euros y la consejería de Movilidad los ha completado en una semana

Fue noticia al principio de este siglo, cuando una 'vaga de mar' hundió parte de la flota pesquera de Puerto de Vega, evidenciando las carencias que el puerto pesquero tenía en aquel momento. Las obras en la bocana acometidas hace años garantizaron la seguridad de las embarcaciones, pero las administraciones quedaron avisadas sobre la necesidad de mantener en perfectas condiciones uno de los puertos pesqueros más importantes del occidente. Así, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha finalizado esta semana el dragado de la dársena pesquera de Puerto de Vega, en Navia, que ha permitido retirar más de 1.500 metros cúbicos de sedimentos acumulados.

Los trabajos, que han contado con una inversión de 47.252 euros y se prolongaron durante siete días, se enmarcan en el programa de actuaciones de mejora y conservación que el Gobierno de Asturias realiza en los distintos espacios portuarios de su competencia.

La consejería afronta estas obras con medios propios, a través de la draga La Nalona, o con la contratación de medios externos, como ha sido el caso de Puerto de Vega.

