Salud retoma las obras de reforma del hospital de Jarrio, paralizadas hace cinco años Los trabajos incluyen cambios en oftalmología, el hospital de día y el vestíbulo principal, entre otras actuaciones. La consejera también anuncia que se agilizará la ejecución del nuevo consultorio de Boal

La consejera de Salud, con los alcaldes del noroccidente, con los que se reunió este jueves.

D. Espina Jarrio Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:25

La Consejería de Salud ha adjudicado la redacción del proyecto y la dirección facultativa de las obras de reforma y adecuación del Hospital de Jarrio, en Coaña, por un importe de 126.472 euros. Esta actuación permitirá finalizar los trabajos que quedaron pendientes tras la renuncia de la anterior constructora y, además, incorporar nuevas obras para mejorar la accesibilidad y la funcionalidad del centro.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, mantuvo ayer en el hsopital de cabecera del área sanitaria I una reunión con los alcaldes de la comarca para darles a aconocer los detalles del proyecto, que busca completar la modernización del hospital y adaptarlo a las actuales necesidades asistenciales.

El proyecto deberá estar redactado en un plazo máximo de seis meses e incluirá las siguientes intervenciones:

Consultas externas: con una especial atención al servicio de oftalmología, con espacios adaptados para realizar de forma simultánea pruebas como campimetría (una prueba que mide el campo visual), angiografía (imágenes de los vasos sanguíneos) y láser.

Hospital de día médico: se ubicará en el espacio que dejará libre Hemodiálisis tras la apertura de la nueva sala. Contará con 10 puestos, uno preparado para aislamiento.

Vestíbulo principal: concentrará todos los servicios no asistenciales (registro, citas, prevención de riesgos laborales) para ofrecer una atención más personalizada.

Gimnasio y rehabilitación: adecuación de una consulta para fisioterapia y mejora del pasillo de rehabilitación con baños adaptados y recorridos accesibles.

Frente sur del hospital: actuación integral en el ala donde se ubica la base del SAMU y ambulancias. Se habilitarán habitaciones para profesionales y espacios comunes, además de reorganizar el laboratorio de anatomía patológica.

Espacio polivalente: transformación del aula docente y la biblioteca en dos salas de uso polivalente.

Bajocubierta: se habilitará como residencia para profesionales de guardia, con vestuarios y salas de reuniones.

Aparcamiento exterior: Reorganización para mejorar accesibilidad y confort.

La reforma integral del hospital coañés se inició en 2019, pero las obras se paralizaron en 2020, tras la resolución del contrato a petición de la empresa adjudicataria. Algunas mejoras previstas entonces ya se han ejecutado o están en marcha, como la nueva sala de hemodiálisis, con una inversión de 580.800 euros, que concluirá en diciembre.

Además, se han completado otras mejoras en el área sanitaria del noroccidente, como la ampliación y redistribución del servicio de radiología, que incorpora una segunda sala de rayos y nuevo equipamiento; la adecuación de dos patios interiores, para ofrecer a los pacientes espacios al aire libre, en línea con el proceso de humanización del hospital; mejoras en cardiología, que han permitido diferenciar las salas de pruebas de ergometría y eco-cardio, favoreciendo la eficiencia y la privacidad.

En su reunión de este jueves con los alcaldes, Concepción Saavedra también les informó de otras actuaciones que su consejería llevará a cabo en el área sanitaria del noroccidente. Son las siguientes:

Consultorio de Boal: la licitación se tramitará como anticipado de gasto para agilizar el proceso antes de abrir el próximo presupuesto.

Centro de salud de Tapia: el proyecto, recién recibido, incluye consultas más amplias, área de atención psicosocial, sala de lactancia y zona de urgencias. La obra se licitará en los primeros meses de 2026.

Consultorio de Castropol: el próximo año se redactará el proyecto para su construcción.