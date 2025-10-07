Tráfico de drogas en Castropol: detenido con 32 gramos de cocaína escondidos bajo el volante de su coche Se trata de un vecino de Oviedo de 46 años con antecedentes al que la Guardia Civil dio el alto en un control

Un vecino de Oviedo, detenido en Cstropol con 32 gramos de cocaína escondidos en una bolsa bajo el volante del coche que conducía. Sucedió el pasado 2 de octubre a medianoche durante un control de la Guardia Civil de Luarca en el kilómetro 00,300 de la N-640 (Barres-Castropol).

Los agentes dieron el alto al Peugeot en el que viajaba y, tras identificarle, comprobaron que tenía antecedentes policiales por otros hechos.

La Guardia Civil realizó primero un registro superficial de sus pertenencias, que arrojó resultado negativo, pero al mirar en el interior de su vehículo hallaron oculto en un habitáculo bajo el volante una bolsa qure contenía una sustancia de color blanco, que según manifestó el conductor de forma espontánea era cocaína.

Dicha bolsa arrojó un peso de 32 gramos, por lo que se procedió a su detención como autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, y fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Navia para la instrucción de las correspondientes diligencias.

Una vez finalizadas, en la mañana del día 2 de octubre dichas diligencias fueron entregadas junto con el detenido en el Tribunal de Instancia de Castropol.

La cocaína intervenida como es habitual será remitida al Servicio de Farmacia y Control de Estupefacientes del Área de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno de Cantabria para su análisis y depósito.

