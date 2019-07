Valdés se queda sin playa para perros este verano al prohibirlos en Sabugo Playa de Sabugo, que hasta ahora permitía canes. / D. S. F. El alcalde, Óscar Pérez, asegura que la decisión se debe a una reclamación vecinal y a que el arenal está en el entorno de una reserva natural DAVID SUÁREZ FUENTE SABUGO (VALDÉS). Viernes, 12 julio 2019, 01:17

El Ayuntamiento de Valdés se quedará este verano sin playa para perros. Así lo anunció el alcalde, el socialista Óscar Pérez, quien explicó que ha decidido derogar el uso canino de la playa de Sabugo, ya que «se encuentra en el entorno de la Reserva Natural Parcial de Barayo». Decisión que atiende además a la reclamación de los vecinos de Sabugo, que no veían con buenos ojos que su arenal fuese de uso de mascotas. Una playa que no era la adecuada, a juicio del nuevo gobierno local, que deroga la decisión de sus compañeros socialistas que hace algo más de un año eligieron este arenal como la playa canina del concejo. Entonces los animales no podían estar sueltos al estar el espacio dentro de esta reserva natural.

Este verano los perros no podrán acudir a ninguna de las playas del concejo, ya que «no da tiempo a destinar otra». Se comprometió a nombrar la playa de Quintana para el próximo año. Compromiso que los socialistas llevaban en su programa electoral y que «cumpliremos la próxima temporada», añadió. En el occidente tan solo en la playa franquina de Cambaredo y el arenal de Saliencia, en Cudillero, están admitidos los canes.

El alcalde también ha decidido revertir la prohibición de pasear con los perros por el paseo de las playas Primera y Segunda de Luarca, manteniendo la prohibición en las zonas verdes y arenales de ambas playas. «Se puede hacer», explicó Pérez, quien ha interpretado la ordenanza municipal. «Es una incongruencia no permitir que paseen perros en una zona donde estacionan coches», añadió. El regidor aprovechó para recordar que los dueños de mascotas tienen la obligación de recoger las deposiciones de sus animales, «tanto en este paseo como en el resto del concejo», apuntó apelando al buen hacer de los vecinos. La señal que permite la presencia de perros en el paseo ha sido instalada esta misma semana, en la que se deja claro que los animales no pueden ir por la arena ni por las zonas verdes.