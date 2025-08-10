«Olona» de calor en el Suroccidente y «olina» en la costa: Asturias afronta una jornada entre 23 y 41 grados La Aemet activó el aviso amarillo a las 13 horas y, en el mapa del Ministerio de Sanidad que mide el impacto de las temperaturas sobre la salud, la mayor parte de la región aparece teñida de rojo

A la una de la tarde, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activaba en Asturias el aviso especial por calor. A nivel meteorológico este aviso es de color amarillo. Pero el mapa del Ministerio de Sanidad que radiografía el efecto de las altas temperaturas sobre la salud tiñe buena parte de Asturias de rojo. Sólo la costa se libra de esta ola de calor, que en el caso de los concejos de la Cordillera y Picos de Europa, y especialmente del suroccidente asturiano, está siendo más bien «una olona», con temperaturas estimadas de hasta 41 grados.

A mediodía, algunos pueblos de Ibias y Cangas del Narcea ya se encontraban a 34 grados a la sombra y los vecinos empezaban a resguardarse del calor en sus casas, dejando desiertos huertas y caminos. Aunque, tal como recordaba esta mañana Gema Álvarez, la alcaldesa de Ibias, «en agosto del 22 ya estuvimos diez días a más de 42 grados, cerca de 40 a la sombra». Así que el exceso de temperatura anunciado por la Aemet ni les ha pillado de nuevos ni de susto.

En el Museo de Besullo (Boal) se han suspendido las visitas por el calor. Y algunos parroquianos aseguran que hoy «no ha ido nadie ni a misa». Los rìos, las terrazas y las piscinas, eso sí, estaban llenas. Lo normal en una jornada en la que sólo los municipios de costa se mantuvieron por debajo de los 30 grados. Es más, el litoral oriental de Asturias permanece libre de las alertas por calor, tanto las meteorológicas como las del Ministerio de Sanidad. En Gijón, por ejemplo, la temperatura máxima es de 26 grados e incluso sopla la brisa: «Más que ola de calor, esto ye una olina», bromea Arsenio García, de paseo por la playa de Poniente. En cualquier caso, las autoridades sanitarias insisten en que hay que tener cuidado y tomar precauciones. Sobre todo, las personas vulnerables.