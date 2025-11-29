Arranca la gran oposición de médicos en Asturias Han sido admitidos 3.094 aspirantes para cubrir 717 plazas

Asistentes a la oposición del Sespa que se desarrolla en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo.

La Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo acoge este fin de semana los exámenes convocados por el Servicio de Salud del Principado (Sespa) para cubrir 717 plazas de personal facultativo en 33 especialidades. Para las pruebas, que se desarrollarán en sesiones de mañana y tarde, han sido admitidos 3.094 aspirantes en el marco de las ofertas de empleo público para personal estatutario de 2022, 2023 y 2024. Un total de 1.172 admitidos, el 38%, proceden de fuera de Asturias.

La primera de las pruebas, para las especialidades de Pediatría de Atención Primaria, Medicina Intensiva, Radiofísica Hospitalaria, Urología y Técnico de Salud Pública, comenzó a las 9 horas de este 29 de noviembre. A las 9.30, lo hicieron las de Hematología, Microbiología, Anatomía Patológica y Farmacia de Atención Primaria; y media hora más tarde, las de Cardiología, Neurología, Psiquiatría y Neumología.

Esta tarde, las pruebas comenzarán a las 15.30 horas con Aparato Digestivo, Anestesiología y Reanimación y Cirugía General. A las 16 horas se examinarán Radiodiagnóstico, Otorrinolaringología, Oftalmología, Geriatría y Cirugía Vascular. Cerrarán la jornada del sábado, a partir de las 16.30 horas, Nefrología, Ginecología, Traumatología y Médico de Urgencias de Atención Primaria.

Desarrollo de la oposición sanitaria en Oviedo. A la derecha, la consejera de Salud. Á. P.

Para mañana, domingo 30 de noviembre, están reservadas las pruebas para cubrir vacantes en Urgencia Hospitalaria, Farmacia Hospitalaria, Pediatría, Medicina Interna, Odontoestomatología, Medicina de Familia (con 182 plazas y 459 candidatos), Análisis Clínicos y Psicología Clínica.

Como novedad, en estos procesos selectivos se establece un único ejercicio por categoría en el que las respuestas incorrectas no penalizarán.