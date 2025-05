«Nervios» y «poco tiempo» en la oposición para optar a una plaza en el Ayuntamiento de Oviedo

Jana Suárez Gijón Domingo, 11 de mayo 2025, 13:26 Comenta Compartir

Antes de las 8 de la mañana comenzaban ya a formarse atascos en los alrededores del recinto ferial Luis Adaro de Gijón y también largas colas en la entrada de acceso. La culpable, una «oposición histórica», tal y como la ha calificado Mario Arias, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, para optar a una de las 61 plazas de auxiliar administrativo del consistorio ovetense –5.074 inscritos para 41 plazas en turno ordinario y 401 para el turno de discapacidad, con otras 20– correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 y 2024. Finalmente se han presentado 2.924 personas.

«Nunca habíamos llegado a los 2.000 opositores. Hay mycho esfuerzo logístico detrás» reconocía Mario Arias. El consistorio ovetense ha abonado 214.000 euros tanto para alquiler de las instalaciones como para los gastos de personal para que esta prueba pudiera celebrarse, ya que la capital asturiana no contaba con un espacio de esa magnitud. Un total de 70 personas del Ayuntamiento de Oviedo, que fueron reforzadas por otras 80 contratadas a través de la Cámara de Comercio de Gijón, acudieron al recinto gijonés. Agentes de la Policía Local de Gijón, servicios médicos y ambulancia completaban el operativo para este examen.

Antes de acceder a la prueba, que ha durado 90 minutos, los aspirantes se mostraban nerviosos. Uno de ellos, Dámaso Alonso, que ha venido desde Sotrondio, decía estar «confiado». «Voy a por todas, a sacar plaza. pero ahora me estoy atacando y eso que llevo ya dos años preparándome«, declaró.

«Poco tiempo»

«Hemos tenido poco tiempo y unos supuestos prácticos muy complejos», se han quejado al salir del examen los opositores.

Sandra Fernández, natural de Oviedo y Cristina Ramas, procedente de Naveces, en Castrillón, cruzan los dedos y confían «en quedar en bolsa». «Una plaza ya lo vemos más complicado», se resignaban. Sandra considera que la parte práctica «ha sido muy larga de leer y en el temario no estaban». Cristina Ramas también apelaba a la falta de tiempo para poder «entender los casos prácticos».

Más positivo salía del examen Mikel Paz, cuyo fuerte fue la parte de informática. «Sin embargo las leyes me han costado más», comentaba este joven avilesino, que aseguró que iba a «rezar a Guadalupe y a Covadonga para conseguir la plaza».

La ovetense Raquel Varela llevaba más de un año preparándose la oposición y aunque considera que el examen no era difícil, también se considera prudente y no ha arriesgado mucho, por lo que «imagino que quedaré en bolsa pero no conseguiré plaza». Varela hace balance y dice que el examen le pareció »asequible pero muy ajustado de tiempo«.

Tiempo también le faltó a Noelia Rodríguez: «Casi no pude llegar a la segunda parte. Sin embargo la primera me salió bastante bien. Los supuestos prácticos fueron lo mas complicado. Al final son casos que tienes que resolver en la vida laboral y eso a veces se puede enquistar», afirmó.

Para Elena Vega, procedente de Tineo, «era mi primer examen y estaba muy nerviosa. Lo que más me costó gestionar fue el tiempo. Me faltó un poquito. Pero me lo tomo como aprendizaje», resalta esta joven de tan solo 23 años.