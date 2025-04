La izquierda riosellana carga contra el alcalde: «No es ético ni moral que no renuncie a la plaza de Jefe de Obras»

Los partidos de oposición del Ayuntamiento de Ribadesella han manifestado opiniones divididas respecto al hecho de que el alcalde, del Partido Popular, Paulo García, haya obtenido la plaza de Jefe de Obras ... dentro de su propio Consistorio el pasado 8 de abril.

Por un lado, el PSOE, Pueblu (IU) e Impulsa Ribadesella, no ven «ético ni moralmente correcto» el hecho de que el regidor no renuncie a dicha plaza. Esto con independencia de que el proceso de obtención de la misma haya sido legal. Por otro lado, Vox y Foro respaldan al alcalde y consideran que la izquierda intenta «manipular» la situación para desviar la atención sobre la problemática del puente.

Ramón Canal, concejal del PSOE riosellano, aseguró estar «en shock» con esta nueva polémica. «Desde luego es un escándalo ético», dijo. Añadió que «nos sorprende que el alcalde haya seguido para adelante con el procedimiento de estabilización después de haber sido nombrado regidor. Lo correcto hubiese sido salirse del concurso una vez que se entera de que es elegido alcalde. Pero él fue quien decidió seguir», condenó el portavoz de los socialistas.

Además, consideró cuanto menos «extraño» que habiendo quedado de cuarto en la lista de admitidos, finalmente se le haya otorgado la plaza. «Si las dos primeras personas renunciaron a la plaza y el tercer aspirante tenía más experiencia profesional como jefe de obras que el alcalde, ¿Cómo es que al final lo descantan y le dan la plaza a Paulo García?», se preguntó Ramón Canal.

Por su parte, Ricardo Cangas, concejal de Pueblu, que gobierna en coalición con IU, dijo que «en el Ayuntamiento había interinos con años de experiencia para ese puesto. Si bien es cierto que el proceso fue legal, no se entiende que hayan descartado al tercer aspirante de la lista, que ya había hecho sustituciones como Jefe de Obra. El alcalde, en cambio, no acumulaba ninguna experiencia para ese cargo. ¿Por qué los méritos profesionales no cuentan?», insistió el concejal de Pueblu.

El edil Luis Fuentes, de Impulsa Ribadesella, aseguró que en el próximo pleno que se celebre en el Ayuntamiento pedirán al alcalde que renuncie a la plaza de Jefe de Obras, y si se niega a renunciar a ella «pediremos entonces su dimisión, porque lo que no es lógico es que sea alcalde al mismo tiempo que Jefe de Obras. No es ético por su parte», comentó Fuentes.

«Entendemos que el alcalde quiera asegurar su trabajo de por vida con un puesto de funcionario. Pero la ética tiene que ir por delante de la política», zanjó el concejal de Impulsa Ribadesella.

La derecha defiende la gestión de García

Por su parte, el concejal de Vox, Juan José Merino afirmó que toda la situación no es más que «una manipulación del PSOE. Se presentó a la plaza en 2022 cuando no era alcalde y ha salido ahora, empatado a puntos con otro y se ha decidido por el orden de apellido. Un rebote absoluto. Pero interesa ahora sacar partido de ello para desviar la atención del puente de Ribadesella», destacó.

La concejala de Foro en Ribadesella María José Bode respalda a Paulo García y ve «legal» el proceso de estabilización en el que participó para obtener esta plaza. Cabe destacar, además, que el PP de Asturias ya se pronunció ayer sobre este asunto. «Esta estrategia de desprestigio dirigida desde la propia FSA lo que verdaderamente pretende es tapar el escándalo que supone el proyecto de las obras del puente, con las que el Gobierno de Pedro Sánchez, y su delegada en Asturias, Adriana Lastra, se empeñan en cerrar durante 15 semanas el paso sin más explicaciones y en contra la voluntad de los riosellanos», decía la secretaria general del Partido Popular, Beatriz Llaneza.