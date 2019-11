Arranca el arreglo de la explanada de Covadonga, que se hará por fases El acceso a la Basílica se cubrirá con losas de piedra caliza y, por el momento, no se eliminará ninguna plaza de aparcamiento. / XUAN CUETO Las obras se ejecutarán en tres partes hasta octubre de 2020, teniendo en cuenta la meteorología y la afluencia turística L. RAMOS COVADONGA. Martes, 5 noviembre 2019, 09:00

La rehabilitación de la explanada de Covadonga se llevará a cabo en tres fases diferentes. Así lo indicaban ayer desde la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático del Principado, anunciando el inminente comienzo de la primera de ellas esta misma semana. Llega así, por fin, una actuación por la que en el Real Sitio llevan un año esperando y que se pospuso en más de una ocasión por contratiempos en la adjudicación del contrato y para evitar generar molestias en periodos de gran afluencia de visitantes.

Precisamente atendiendo al gran atractivo turístico del Santuario de Covadonga, así como a la meteorología de la zona, desde el Principado y la empresa adjudicataria han decidido ejecutar los trabajos por fases, con lo que pese a que el plazo que se recoge en el contrato es de tres meses, no será hasta dentro de un año cuando se vea el resultado final. Y esto porque «una tercera parte de las obras se ejecutará en lo que resta de año, otra en la próxima primavera y la última, en octubre de 2020, con el fin de interferir lo menos posible en el acceso al Real Sitio», explicaron fuentes de la consejería.

La 'sombra' de las obras llevaba meses planeando sobre el Santuario, cuyos trabajadores y negocios llegaron a temer que se iniciasen antes de la pasada Semana Santa, afectando por tanto no solo a esas jornadas festivas, sino también al verano. Finalmente, será esta semana cuando arranquen los trabajos. De hecho, en la consejería las daban ya ayer por iniciadas, «con la instalación del centro de trabajo».

La actuación salía a concurso hace más de un año, el 11 de octubre de 2018, con un presupuesto base de 433.277,67 euros (IVA incluido) y no era adjudicada hasta el pasado 20 de mayo a Contratas Souto, de Cangas del Narcea y con experiencia en la reparación de desprendimientos como el de La Cortina en Lena, por 354.221,85 euros (IVA incluido). El motivo de semejante tardanza fueron los contratiempos registrados en el proceso de licitación. La empresa que inicialmente presentó la mejor oferta acabó siendo descartada al no acreditar la adecuada solvencia técnica y la siguiente no llegó a presentar la documentación pertinente.

Los trabajos, recordaron desde Infraestructuras, consistirán en «la reposición del pavimento en mal estado desde la plaza de la Basílica hasta el inicio del acceso peatonal a la Santa Cueva, incluyendo la zona de rodadura, la Vía Sacra y los aparcamientos».

La novedad en el tramo comprendido entre la Basílica y el inicio de las casas de los canónigos -edificio que alberga la tienda- llega de la mano del gris. El actual aglomerado asfáltico será sustituido por losas de piedra caliza y, por el momento, no se contempla la eliminación de la treintena de aparcamientos de ese tramo. La zona de estacionamiento estará delimitada por bordillos de piedra 'rojo Covadonga' y se actuará sobre el firme de canto rodado de las plazas.

Además, se construirá una rampa para personas con movilidad reducida entre los aparcamientos frente al hotel Pelayo y la entrada a la Basílica y los trabajos se completarán con la renovación de distintos tramos de los servicios de recogida y canalización de aguas pluviales, la red de saneamiento, abastecimiento de agua potable y alumbrado.