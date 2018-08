El «arte» de domar a 'Indomable' El pequeño Nacho observa a los asturcones que ayer llegaron a la majada de Espineres para la fiesta. / NEL ACEBAL El mítico asturcón llega a su novena fiesta en el Sueve sin haber sido montado GLORIA POMARADA INFIESTO. Sábado, 18 agosto 2018, 00:43

Cuenta la leyenda que en las noches de luna llena los pueblos celtas ingerían la sangre del asturcón para embeberse de su bravura y fortaleza, cualidades indispensables para hacer frente a los invasores romanos que, según relatos que aúnan lo mítico con dosis de historia, también sucumbieron a su rebeldía.

De pequeña alzada, cabeza corta y cuadrada, belfos gruesos y vientre voluminoso, galopan por Espineres la quincena de ejemplares que hoy protagonizarán la 38 Fiesta del Asturcón y que a última hora de la tarde de ayer ascendían hasta la majada del Sueve acompañados por los integrantes de la Asociación para la Conservación del Asturcón del Sueve (ACAS). Entre el corro, una vieja leyenda a la que el ser humano nunca ha logrado montar, 'Indomable'.

Hasta en ocho ocasiones lo han intentado los jinetes más osados, que hoy confían en su maña y fortuna para lograr subirse a lomos del más famoso de los asturcones. A 'Indomable' lo 'pescaron' -capturaron en la jerga del mundo del asturcón- cinco jóvenes de Acas hace justo una semana, tras horas en su búsqueda por la sierra del Sueve. «Coger a un asturcón es un arte», destaca Víctor Villar, miembro de la asociación. Desde entonces el animal ha permanecido a resguardo en una cuadra de la localidad piloñesa de La Infiesta. En las distancias cortas, cuentan sus responsables, parece incluso un animal dócil que no rehúye las caricias humanas; pero todo cambia bajo el amparo del Sueve y la sensación de libertad, que le convierten en un animal «bravío» y «salvaje».

El asturcón 'Indomable', que nunca ha sido montado por jinetes debido a su bravura. / Nel Acebal

Para domar a 'Indomable' no existen fórmulas ni consejos, solo osadía. «Te pasan las patas a la altura de los ojos y junto a la nuca», relata Villar. No es casualidad que a la actual estrella de la especie se la considere emparentada con 'Moro', «la última leyenda», que permaneció una docena de años sin montar. «Se comentaba que era hijo suyo, pero en aquellos años no había el control que hay ahora», explica Villar, quien recuerda que los ejemplares cuentan actualmente con su correspondiente cartilla y chip.

A pesar de que 'Indomable' llega a la cita de hoy en Espineres como cabeza de cartel, contará este año con un rival en bravura, 'Escurridizu'. «Está mas tierno, lo cogieron hace dos o tres años», indica el miembro de Acas, quien recuerda cómo desde hace milenios hombre y asturcón se baten en un duelo que, en tiempos de los romanos, llegó a ser protagonista en sus circos.

Con el paso de los siglos, el asturcón fue pasando de fiel aliado en la batalla y herramienta de carga a caer en el olvido, al «potenciarse el caballo español cuando la desamortización», apunta Villar. Sin embargo, en los últimos años los esfuerzos conservacionistas han despejado el riesgo de extinción y desde Acas compaginan ahora su labor con la difusión de la especie. Por ello, hoy -a partir de las once de la mañana en la majada de Espineres- volverán a celebrar una fiesta considerada de interés turístico regional a la que se han propuesto elevar a la catalogación de nacional.