La avellana y Santa teresa toman Infiesto

El concejo de Piloña vuelve a convertirse este fin de semana en la capital de 'les ablanes' con la celebración del 54 Festival de la Avellana, que desde hoy y hasta el domingo llenará Infiesto de tradición, música y actividades para todos los públicos.

La cita, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, es además la antesala de las tradicionales Ferias y Fiestas de Santa Teresa, que prolongarán el ambiente festivo durante dos semanas más.

El programa de hoy arranca a las 19:00 horas con la actuación de la Banda de Gaites Lakadarma.

A continuación, se celebrará la gala de inauguración con el pregón a cargo del personal de ayuda a domicilio del municipio.

En este acto también se rendirá homenaje al Paisano y Paisana del año, distinción que este 2025 reciben Alicia Rivera Blanco y Javier Lavandera Cantora. La velada concluirá con el concierto de Anabel Santiago, una de las grandes voces de tonada asturiana.

El sábado 4 de octubre será una jornada marcada por la apertura del XVIII Mercáu Tradicional de Mestres, que contará con puestos de artesanía y alimentación, además de animación itinerante, circo y la verbena nocturna, con la orquesta Pasito Show y D.J. Llamedo Eventos.

Ese día también tendrá lugar la final del Campeonato Individual de Bolos Festival de la Avellana y, a las 18:00 horas, la tradicional misa ofrenda de la avellana en el Santuario de La Cueva.

El domingo 5 será el día grande, con la venta de avellanas desde primera hora de la mañana y la entrega de premios del festival a las 12:00 horas. Por la tarde será el IX Alcuentru de Bandes de Gaites L'Ablana, que reunirá a formaciones de Piloña, Cabrales y El Bierzo en un animado pasacalles. Y todo el fin de semana se podrá ver una exposición de aves en la plaza del Ayuntamiento y una muestra de talla y trabajos en madera en El Prial.

Ferias de Santa Teresa

Las celebraciones continuarán la próxima semana con el inicio de las Ferias de Santa Teresa, del 8 al 20 de octubre. Del amplio programa de actividades, destacan el XXII Monográfico nacional Pita Pinta Asturiana, el viernes 10 y el sábado 11; y el 66 Concurso Exposición de ganado de vacuno, el sábado 11 y domingo 12. Además, el lunes 13 tendrá lugar la Feria Ganadera de Santa Teresa en el recinto de la Piscifactoría.

La VIII feria de maquinaria del oriente, la tradicional Misa de Santa Teresa, conciertos, concursos de canción asturiana y juegos infantiles, entre otros, completan la agenda de actos de unas fiestas que crecen en número de visitantes año tras año.

