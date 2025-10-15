La mujer que causó un accidente en Llanes este verano triplicaba la tasa de alcoholemia Como consecuencia del choque entre dos coche resultaron heridas ocho personas, entre ellas dos menores

Guardia Civil, Bomberos y sanitarios atienden a las víctimas del accidente, en una curva próxima a la localidad de Vibañu de la carretera de Posada de Llanes a La Robellada.

Octavio Villa Gijón Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:10

La Guardia Civil de Asturias ha tomado declaración en calidad de investigada a una mujer de 38 años, vecina de Mollet del Valles (Barcelona), como presunta autora de un delito contra la seguridad vial —por conducir triplicando la tasa de alcoholemia y tres delitos de lesiones por imprudencia—, al causar un accidente en Llanes en el que resultaron heridas de diversa consideración ocho personas de una misma familia.

El siniestro ocurrió en torno a las 18.15 horas del pasado día 22 de julio, a la altura del kilómetro 3,900 de la carretera AS-115 (Posada de Llanes-Robellada), en un tramo de curvas peligrosas con limitación de velocidad a 60 kilómetros por hora, próximo a la localidad de Vibaño

y con señalización reiterada de limitación de velocidad en todo el tramo, que atraviesa muchos núcleos de población.

Como consecuencia de la colisión frontal entre los dos vehículos, resultaron heridas ocho personas, seis de ellas pertenecientes a la misma familia, entre las que se incluyen dos menores de edad. Una de las víctimas, una mujer de 66 años, presentó heridas graves y fue evacuada en helicóptero al Hospital Central de Asturias (HUCA), mientras que las restantes sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron trasladadas al Hospital de Oriente de Asturias, en Arriondas. Se trataba de un hombre de 66 años y a una mujer de 45, trasladados por la ambulancia de soporte vital básico de Llanes, así como a un hombre de 45 y a un menor de 12, y en dos ambulancias convencionales, la de refuerzo de Llanes y una solicitada a la empresa, se trasladó a un hombre de 37 años y una menor de 14. De los nueve afectados (la conductora catalana y los ocho miembros de una familia afectada), siete tuvieron que ser excarcelados por los bomberos.

La investigación se prolongó durante más de dos meses debido a la complejidad del accidente y a la necesidad de completar el procedimiento con estudios técnicos. Entre las diligencias practicadas se incluyeron la inspección técnico-ocular del lugar, el estudio de la morfología de los daños y un análisis secuencial de la dinámica del siniestro, entre otras actuaciones.

En el desarrollo de la investigación también intervino la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Zona de Cataluña, encargada de llevar a cabo las diligencias relacionadas con la conductora, al tener esta su domicilio en la provincia de Barcelona.

La presunta responsable presentaba sintomatología y signos externos compatibles con la posible ingesta de alcohol. El análisis de sangre reveló que superaba en más de tres veces el límite legal establecido en 0,5 g/l.

El Equipo Periférico de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (EPRAT) del Sector de Asturias realiza un cálculo analítico de la velocidad y de la dinámica de desplazamientos y giros postcolisión de los vehículos implicados, lo que permitirá completar la reconstrucción del siniestro.

Estos estudios constituyen un trabajo técnico excepcional dentro de los procedimientos habituales de investigación de accidentes de tráfico. Las actuaciones de la UNIS (Unidad de Investigación de Siniestros Viales) de Luarca han permitido esclarecer las causas del siniestro vial y atribuir a la conductora investigada una posible responsabilidad en los hechos.

Las diligencias fueron entregadas en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de Guardia de Llanes. Causar un accidente de tráfico con heridos, especialmente con una alcoholemia superior al triple del límite, puede acarrear penas de hasta tres años de prisión por las lesiones y hasta dos años por la conducción bajo los efectos del alcohol, según las circunstancias, es decir, hasta cinco años entre rejas. Además, el conductor podría enfrentarse a multas, trabajos comunitarios, una inhabilitación para conducir de hasta 6 años y la obligación de pagar indemnizaciones civiles.



La Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias y el Sector de Tráfico de la Guardia Civil recuerdan la importancia de abstenerse de consumir alcohol o drogas durante la conducción, ya que incrementan significativamente el riesgo de accidentes con consecuencias graves o mortales. E insiste en que «la única tasa realmente segura es 0,0 g/l», ésto es, no conducir si se ha consumido cualquier cantidad de alcohol o de sustancias que alteran la consciencia.

