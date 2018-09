«No se debe mezclar el centenario con la gestión de Picos», dicen los alcaldes Pancarta contra el Parque Nacional colocada desde hace meses en el concejo de Onís. / JUAN LLACA A pesar del malestar con el Parque Nacional, todos los concejos a excepción de Onís acudirán mañana a los actos institucionales de Covadonga G. POMARADA / L. RAMOS CANGAS DE ONÍS. Viernes, 7 septiembre 2018, 00:14

Onís será el único de los concejos asturianos con territorio en el Parque Nacional de los Picos de Europa que no esté en los actos institucionales de mañana. Los cinco municipios restantes -Cangas, Amieva, Cabrales y las Peñamelleras- contarán con representación a pesar de compartir con sus vecinos onienses el malestar con la gestión del espacio protegido. No obstante, los alcaldes entienden que el Día de Asturias y la visita de la Casa Real «no debe mezclarse» con la situación del Parque Nacional.

«Es un acto institucional importante para la comarca, en un momento en el que están bajando los turistas en Picos, y tenemos que estar allí. Los temas de gestión del Parque son vaivenes políticos que no tienen nada que ver con esto», sostiene desde Peñamellera Baja el regidor popular, José Manuel Fernández. Desde Peñamellera Alta, José Antonio Roque (Foro) entiende que el rechazo a acudir «es mezclarlo todo» y apela al «impacto a nivel nacional e internacional» de las celebraciones. El también forista Félix Fernández, alcalde de Amieva, apunta en el mismo sentido: «No es solo un acto institucional del Parque Nacional, es más que eso. Es también la celebración de los 1.300 años de los orígenes del Reino de Asturias y el día de la Santina». Fernández coincide con el regidor oniense, José Manuel Abeledo (PSOE), en su malestar con la gestión del espacio protegido y la necesidad de «darle un giro de 180 grados e implicar a los locales», pero considera que esas reivindicaciones «poco tienen que ver con la visita de los Reyes». No obstante, abunda, «entiendo el cabreo de la gente porque para hacer miradores no hace falta nada y para arreglar las pistas te dicen que genera impacto ambiental».

Desde Cabrales, el primer edil, Francisco González (PP) apuesta también por «trabajar en la gestión», pero no encuentra «mucho sentido» en no acudir a los actos en el Real Sitio. La difusión turística del espacio protegido es una de las expectativas que los alcaldes tienen depositadas en las celebraciones de mañana, pero no por ello olvidan la vertiente ganadera. «El turismo está claro que es importante, pero también tenemos que cuidar a los ganaderos. Esa es la pelea, que haya dinero para infraestructuras», sostiene González.

Por su parte, el alcalde de Cangas de Onís, concejo anfitrión de los actos de Covadonga, el popular José Manuel González Castro, tampoco se muestra de acuerdo con la decisión de la corporación oniense pues, como sucede con el resto de regidores de Picos, considera que existen otros momentos y lugares para hacer este tipo de reivindicaciones. «Si lo que quieren es manifestar su descontento con la gestión del espacio protegido, pueden hablarlo y mostrarse críticos con quienes se están haciendo cargo de la misma, que son los socialistas», apuntó. Criticó también que «el mismo boicot que el alcalde de Onís va a hacer el sábado, ya se lo hizo a los ganaderos al no acudir a la manifestación que convocaron el pasado 25 de agosto en Poncebos y a la que sí acudimos los alcaldes de otros concejos que apoyamos al sector en sus reivindicaciones y estamos con ellos en los momentos importantes». En esa protesta más de trescientos ganaderos de la comarca oriental se unieron para reivindicar soluciones a los ataques del lobo y una mayor inversión en infraestructuras .