Detenidos en Arriondas con 71 gramos de cocaína

El mayor tiene 50 años y es vecinos de Parres. El más joven, 39 y vive en Infiesto. Ambos han sido puestos a disposición judicial por la Guardia Civil en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas de Onís tras ser atrapados in fraganti en Arriondas con 71,6 gramos de cocaína y 700 euros en metálico. Era en la capital parraguesa en la que ambos vendían una droga que ya está siendo analizada por el Laboratorio de drogas del Área Funcional de Sanidad y Política Social de la Delegación de Gobierno de Cantabria.

La detención no fue un hecho casual. La Guardia Civil llevaba investigando desde finales del año pasado. Detectaron que un vecino de Infiesto podría estar realizando ventas de droga al menudeo en la capital parraguesa. Tanto los agentes de la Guardia Civil como de la Policía Local manejaban informaciones acerca de la existencia de dicha actividad, por lo que se estableció un dispositivo de seguimiento del citado vecino. Y dio sus frutos.

Descubrieron los agentes que su modo de operar era el de desplazarse en un vehículo de su propiedad hasta Arriondas, donde trabajaba, y donde se encargaba de distribuir la droga. Sin embargo, en diciembre dejó de trabajar, pero no de traficar. A partir de ese momento, el modo de operar era traer la droga hasta Arriondas, y una vez allí, se la vendía al segundo detenido, siendo este último el que ya se encargaba de venderla al por menor.

El pasado 5 de agosto se estableció un dispositivo de actuación, con la participación de Guardia Civil y Policía Local, que permitió la detención de ambos.