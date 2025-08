El encuentro de un submarinista con un tiburón en Asturias: «Vi que se acercaba una sombra muy grande» Edu Clausen, de 24 años, ha vivido una de las experiencias más sorprendentes bajo el agua mientras hacía pesca submarina en una playa de Llanes

Edu Clausen es un apasionado de la pesca submarina y el buceo. Con tan solo 24 años, este joven vizcaíno conoce a la perfección esta práctica, ya que se sacó la licencia con 16, movido por la pasión de su primo y su tío que residen en Asturias, donde él veranea. Precisamente, ha sido en la costa asturiana donde hace tan solo unos días vivió bajo una de las experiencias más sorprendentes bajo el agua.

El pasado sábado, Edu se acercó a pescar a la playa de San Antolín, en Llanes, y se sumergió «en la parte derecha, cerca de la playa de Torimbia», explica. Durante la inmersión se percató de que no había muchos peces, así que bajó y se quedó esperando. «Al rato vi cómo se acercaba una sombra negra y pensé que era un pez muy grande», relata. Cuando el animal se acercó un poco más, Edu se dio cuenta de que se trataba de un tiburón.

En un primer momento no sintió miedo «porque se alejó». «Pensé que se había asustado», cuenta. Pero el escualo volvió. «Ahí dije, 'este está muy pendiente de mí', así que me marché», recuerda. Lo que vio el joven era un cazón, según le han explicado un equipo de biólogos que ha registrado el encuentro. Esta especie, que puede alcanzar los dos metros de longitud, suele moverse en las aguas templadas del Atlántico sur. «Es raro verlos tan cerca de la costa. Puede ser porque el agua está muy caliente», puntualiza.

Sin duda ha sido «el encuentro más impresionante» que este pescador vasco ha tenido hasta la fecha. Un momento que pudo inmortalizar gracias a que siempre lleva consigo una cámara GoPro. «Me gusta grabar lo que me encuentro para subir vídeos a YouTube», detalla. En sus largas horas bajo el mar, se ha cruzado con peces muy grandes, manta rayas e incluso algún congrio de hasta 20 kilos. «Pero nada ha sido tan impresionante como ver un tiburón de cerca», comenta.

