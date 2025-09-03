El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un rebaño de ovejas pasta en un prado. I. Royo

800 cabezas de ganado controlarán la vegetación bajo los tendidos de Red Eléctrica en Cabrales

Vacas, cabras, ovejas y caballos de ocho explotaciones asturianas contribuirán, además, a evitar la degradación del ecosistema, aumentar la fertilidad del suelo y mejorar la biodiversidad

P. Á.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:57

Ocho explotaciones ganaderas de Cabrales han sellado un acuerdo con Redeia, a través de su filial Red Eléctrica -encargada del transporte y la operación del sistema eléctrico en España-, para introducir la ganadería extensiva en 67,5 hectáreas de la red de transporte en Asturias. En concreto cerca de 800 cabezas de ganado -512 vacunos, 180 caprinos, 80 ovinos y 23 equinos- serán las encargadas de realizar el mantenimiento de la vegetación situada bajo los tendidos eléctricos en las zonas de Ortiguero, Asiego y Carreña.

«Las calles que discurren bajo las líneas eléctricas deben estar limpias y accesibles, tanto para evitar incendios como para impedir que la vegetación alcance los tendidos y garantizar que, en caso de necesidad, los equipos de mantenimiento puedan llegar pronto y solucionar cualquier contingencia», explica la directora de Desarrollo Sostenible de Redeia, Laura Quintana.

Esta colaboración de Redeia con ganaderos y pastores asturianos forma parte de su Estrategia de Impacto Integral, con la que la corporación y sus filiales persiguen generar valor en los territorios en los que están presentes sus infraestructuras, aportando soluciones a los problemas sociales y ambientales de esas comunidades.

Para llevarla a cabo, las explotaciones ganaderas cuentan con el apoyo técnico de la empresa Agrovidar, encargada de diseñar el plan de pastos y de medir el impacto positivo que el pastoreo tendrá en la montaña asturiana. Redeia implementa en Asturias esta iniciativa, llamada Pastoreo en Red, después de su éxito en la provincia de León y en La Rioja, donde ha demostrado su efectividad para prevenir incendios forestales, mejorar la biodiversidad, promover el desarrollo rural y fijar población.

Según los muestreos y datos recopilados por Redeia, la acción del ganado en la red de transporte evita la degradación del ecosistema, aumenta la fertilidad del suelo y mejora la biodiversidad. Se reduce el volumen de biomasa y modifica el tipo de vegetación en las zonas pastoreadas -los arbustos y matorrales dan paso a una superficie herbácea-. Además, los terrenos pastoreados registran mayores tasas de biodiversidad que otras áreas no pastoreadas, con una mayor presencia de artrópodos, mariposas, polinizadores y unidades florales, convirtiendo estas instalaciones de Red Eléctrica en corredores ecológicos y reduciendo la fragmentación de los hábitats.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años
  3. 3 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  4. 4

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  5. 5 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  6. 6 Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes
  7. 7

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón
  8. 8

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»
  9. 9 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: «¡Por fin lo logramos!»
  10. 10

    El plan de Perlora cifra su capacidad máxima de alojamiento en 600 plazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 800 cabezas de ganado controlarán la vegetación bajo los tendidos de Red Eléctrica en Cabrales

800 cabezas de ganado controlarán la vegetación bajo los tendidos de Red Eléctrica en Cabrales