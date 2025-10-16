Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado Vecino de Pamplona, fue localizado a unos 150 metros de Riocaliente, «en una zona con vegetación muy densa y de difícil acceso»

El helicóptero del SEPA contribuyó en las labores de rastreo del hombre desaparecido en Riocaliente, en Llanes.

El dispositivo de búsqueda puesto en marcha esta mañana por la Guardia Civil en la zona de Riocaliente, en Llanes, ha localizado el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años del que no se sabía nada desde el sábado. Los familiares dieron aviso a la Benemérita anoche de que el hombre faltaba de su domicilio desde hace casi una semana.

Una patrulla de Seguridad Ciudadana se desplazó hasta el pueblo y pudo comprobar que el coche del hombre se encontraba aparcado en las inmediaciones de su casa, pero no había rastro de él.

Por ello a las ocho y media de la mañana se puso en marcha un operativo de rastreo, compuesto por dos patrullas de Seguridad Ciudadana, una del Seprona, dos miembros del Greim con un perro especializado en localizar a personas, además de efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).

La búsqueda se centró en el entorno de la población llanisca al presentar el desaparecido «poca resistencia física además de insuficiencia respiratoria». Cinco minutos antes de la una de la tarde el equipo encontraron el cuerpo sin vida del hombre, de 79 años y vecino de Pamplona, a unos 150 metros de Riocaliente, «en una zona con vegetación muy densa y de difícil acceso».

Según explican fuentes de la Guardia Civil, «todo indica que el hombre se sintió indispuesto y pretendía salir hacia el camino, a unos ocho metros del lugar donde se encontraba el cuerpo». El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal, en Oviedo. El equipo de la Policía Judicial se ha hecho cargo de las diligencias.