Vista del antiguo camping Las Hortensias Camping las Hortensias

HolaCamp expande su presencia en el norte de España con la adquisición del camping La Franca en Asturias

El nuevo camping, situado cerca de la Playa de La Franca (entre Llanes y Ribadedeva), cuenta con 3 hectáreas y 120 parcelas.

Soraya Pérez

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:54

HolaCamp, la empresa dedicada a la gestión y modernización de campings, ha anunciado la incorporación del establecimiento conocido anteriormente como Las Hortensias, ahora rebautizado como ... camping La Franca, a su red en Asturias. Esta movida estratégica busca fortalecer la presencia de la operadora en el mercado del norte español, complementando sus activos en Galicia y Cataluña. El acuerdo fue cerrado a través de la firma inmobiliaria Veri Corral.

