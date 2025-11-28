HolaCamp expande su presencia en el norte de España con la adquisición del camping La Franca en Asturias

HolaCamp, la empresa dedicada a la gestión y modernización de campings, ha anunciado la incorporación del establecimiento conocido anteriormente como Las Hortensias, ahora rebautizado como ... camping La Franca, a su red en Asturias. Esta movida estratégica busca fortalecer la presencia de la operadora en el mercado del norte español, complementando sus activos en Galicia y Cataluña. El acuerdo fue cerrado a través de la firma inmobiliaria Veri Corral.

El nuevo camping, situado cerca de la Playa de La Franca (entre Llanes y Ribadedeva), cuenta con 3 hectáreas y 120 parcelas. La empresa planea una inversión significativa, estimada en casi cuatro millones de euros entre 2026 y 2030, destinada a actualizar las infraestructuras y la zonificación del lugar, enfocándose en un modelo de turismo orientado a la naturaleza y las familias.

Objetivo de la Inversión

La empresa pretende, además, adecuar las instalaciones a los estándares de calidad de HolaCamp y atraer a viajeros que buscan experiencias tranquilas, naturales y ligadas a la cultura y gastronomía local. El movimiento se produce en un contexto de auge turístico en Asturias, donde el segmento de campings ha mostrado un crecimiento notable desde 2021.

El CEO de HolaCamp, Alfonso Leprevost, destacó que la compañía aspira a gestionar 25 ubicaciones en España y Portugal en los próximos dos años, diversificando su oferta hacia costa, interior y montaña, siempre bajo criterios de sostenibilidad.

El proyecto comenzó a fraguarse a principios de año desde las oficinas de Madrid y Llanes de Veri Corral Inmobiliaria, con los socios Borja Cué y Constan Batalla al frente de la operación para la llegada de la operadora catalana HolaCamp en Asturias. Una inversión que, en sus palabras, «demuestra nuestro compromiso por atraer inversión y valor añadido a nuestra tierra, reflejando la experiencia de la firma en la gestión de activos singulares», expresaron.